Не спешите за кофе: нутрициолог рассказала, что нужно есть при низком давлении

Не спешите хвататься за банку с кофе, идите за шпинатом (pixabay.com)

Специалист по питанию назвала, что есть при низком давлении

Нутрициолог Надя Андреева не устает советовать пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.

А еще специалист по питанию уверена: при низком давлении можно обойтись без кофе, главное - внести в свое питание нужные изменения.

"Низкое давление. Что делать? Во время прохождениях моих программ, когда мы уменьшаем количество кофеина, девушки часто задают вопрос – как же обойтись без кофе при низком давление? Для начала, важно разобраться с причинами низкого давления.

Не спешите бежать в кофейню при низком давлении (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу. Это может быть:

гормональный дисбаланс

проблемы с сердцем

недостаток жидкости

аллергическая реакция

сильная инфекция

недостаток витаминов В9 и В12

реакция на некоторые лекарства

Проявляться может по-разному, но часто- как слабость, тошнота, недостаток концентрации, усталость, проблемы со зрением.

Что можно сделать для поддержания самочувствия, не прибегая к кофе.

Изменения в питании

Добавьте в рацион источники качественной соли: розовую гималайскую соль, маринованные оливки, ферментированные овощи.

Добавьте продукты с витамином В12: сардины, яйца, субпродукты, сыры (если вы едите молочные продукты).

Добавьте продукты с витамином В9: бобовые, шпинат, маш, брокколи.

Включите в рацион свеклу, чеснок, имбирь.

Сократите количество быстрых углеводов, чтобы избежать перепадов уровня сахара в крови.

Травы, добавки и образ жизни

Солодка (пить не позже 18.00). Можно использовать в виде отвара или в капсулах (рабочая доза - около 4 г в день).

Адаптогены: родиола розовая, лимонник китайский, женьшень. Вы можете купить настойки в аптеке или заказать адаптогены в капсулах.

Добавки витамина B9, В12, С и D3. Важно сначало сдать тесты и проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать необходимые формы этих витаминов.

Специи: корица, чёрный перец, кардамон. Специи можно принимать как добавку в порошке, либо использовать регулярно посыпая любимые блюда и десерты.

Масло розмарина. Повышает давление, улучшает концентрацию и память. Можно делать точечный массаж, ингаляции или добавлять в ванны.

Если вы привыкли к эффекту кофеина, на первые несколько дней отмены кофе можно заменить качественным зеленым чаем", - посоветовала специалистка.

Напомним, специалист по питанию рассказала, как не гнаться за образом "супермамы" и правильно провести первые недели жизни малыша: ценные советы мамочкам.