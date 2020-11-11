Не спешите за кофе: нутрициолог рассказала, что нужно есть при низком давлении
Специалист по питанию назвала, что есть при низком давлении
Нутрициолог Надя Андреева не устает советовать пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.
А еще специалист по питанию уверена: при низком давлении можно обойтись без кофе, главное - внести в свое питание нужные изменения.
"Низкое давление. Что делать? Во время прохождениях моих программ, когда мы уменьшаем количество кофеина, девушки часто задают вопрос – как же обойтись без кофе при низком давление? Для начала, важно разобраться с причинами низкого давления.
Не спешите бежать в кофейню при низком давлении (фото: instagram.com/happynadyaz/)
Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу. Это может быть:
- гормональный дисбаланс
- проблемы с сердцем
- недостаток жидкости
- аллергическая реакция
- сильная инфекция
- недостаток витаминов В9 и В12
- реакция на некоторые лекарства
Проявляться может по-разному, но часто- как слабость, тошнота, недостаток концентрации, усталость, проблемы со зрением.
Что можно сделать для поддержания самочувствия, не прибегая к кофе.
Изменения в питании
- Добавьте в рацион источники качественной соли: розовую гималайскую соль, маринованные оливки, ферментированные овощи.
- Добавьте продукты с витамином В12: сардины, яйца, субпродукты, сыры (если вы едите молочные продукты).
- Добавьте продукты с витамином В9: бобовые, шпинат, маш, брокколи.
- Включите в рацион свеклу, чеснок, имбирь.
- Сократите количество быстрых углеводов, чтобы избежать перепадов уровня сахара в крови.
Травы, добавки и образ жизни
- Солодка (пить не позже 18.00). Можно использовать в виде отвара или в капсулах (рабочая доза - около 4 г в день).
- Адаптогены: родиола розовая, лимонник китайский, женьшень. Вы можете купить настойки в аптеке или заказать адаптогены в капсулах.
- Добавки витамина B9, В12, С и D3. Важно сначало сдать тесты и проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать необходимые формы этих витаминов.
- Специи: корица, чёрный перец, кардамон. Специи можно принимать как добавку в порошке, либо использовать регулярно посыпая любимые блюда и десерты.
- Масло розмарина. Повышает давление, улучшает концентрацию и память. Можно делать точечный массаж, ингаляции или добавлять в ванны.
Если вы привыкли к эффекту кофеина, на первые несколько дней отмены кофе можно заменить качественным зеленым чаем", - посоветовала специалистка.
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