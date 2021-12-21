Даже от короны: нутрициолог дала список антивирусных продуктов на каждый день

Зима может быть веселым праздничным периодом со встречами с родными и друзьями и веселыми приключениями. А может быть скучным временем простуд и высокой температуры.

Чтобы "не хватать" каждую пролетающую мимо бациллу, стоит позаботиться о своем иммунитете. Например, налегать на продукты, способные защитить от вирусов, даже от коронавируса!