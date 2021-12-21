Даже от короны: нутрициолог дала список антивирусных продуктов на каждый день
Зима может быть веселым праздничным периодом со встречами с родными и друзьями и веселыми приключениями. А может быть скучным временем простуд и высокой температуры.
Чтобы "не хватать" каждую пролетающую мимо бациллу, стоит позаботиться о своем иммунитете. Например, налегать на продукты, способные защитить от вирусов, даже от коронавируса!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала список таких продуктов, стоит запастись!
"Молекулярная диетология начинает расширять свой спектр работы. И есть способы создать прочную оборону своему организму с помощью продуктов питания и их действующих свойств на клетки иммунитета и организма в целом, а также конкретно на вирус".
Ягоды (фото: pexels.com)
Список: антивирусные продукты
1. Красные и зеленые водоросли
Из-за вещества гриффитсина, которое является лектином, он связывается с гликопротеинами, что разрушает его оболочку и помогает иммунитету одолеть его.⠀
2. Солодка
Из-за вещества глициризина. Поддерживает детокс организма, помогает в борьбе с вирусом. Нельзя людям с сахарным диабетом, ожирением и с высоким кортизолом.
3. Ингибиторы репликации коронавируса:
- Лук-порей - при хранении повышается количество аскорбиновой кислоты в белой части в 1,5 раза.
- Черемша - можно употреблять в сыром виде или приготовленную.
- Шелковица.
- Крапива.
4. Кверцетин
Исследования показали умение некоторых флавоноидов подавлять коронавирус атипичной пневмонии, который генетически похож на COVID-19.
Пищевые источники:
- Каперсы.
- Перец, желтый и зеленый.
- Лук, красный, белый, шалот.
- Спаржа.
- Вишня и черешня.
- Помидоры.
- Красные яблоки.
- Красный виноград.
- Брокколи.
- Красный салат, латук.
- Ягоды, все, особенно клюква, черника и малина.
Брокколи, как обычно, бьет рекорды по полезности (фото: pexels.com)
5. Флавоноиды ингибируют протезу SARS -CoV, который похож на COVID-19
- Гербацитин - семена льна - добавьте их в свой смузи, салат или крупу.
- Ройфолин - грейпфрут (плод и кожура) лимон (плод, кожура и листья).
- Пектолинарин, чертополох.
- Гесперетин, в лимонах и сладком перце.
6. Можно добавить ингибиторы АПФ, применяются для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертонии. Также:
- Чеснок и гранат (в том числе, очень хорошо работает кожура граната – можно сушить корки и заваривать чай).
- Также добавьте в свой рацион EGCG - это зеленый и белый чай.
- Не забывайте про куркумин
- Кокосовое масло, отличный антисептик для организма.
- Имбирь а также капсаицин – это кайенский красный перец, добавляйте его в напитки.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты стоит на время исключить, если появился герпес, провоцируют вирус.