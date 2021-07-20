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Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационе

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 18:01
Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационе Эти каши - эликсир молодости и красоты (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Эти крупы не содержат глютен и являются эликсиром здоровья и молодости для женских гормонов, кожи и волос. Они делают женщин бодрее и веселее. Триптофан помогает организму производить гормон счастья - серотонин - и успокаивать нервную систему.

Нутрициолог Анна Биоториум рассказала в своем блоге в Instagram, какие именно крупы должны быть в рационе каждой девушки.

4 главных крупы для женского здоровья

Пшено

  • Крупа хороша для волос, ногтей и кожи благодаря высокому содержанию кремния.
  • Малокровие и низкий уровень железа? Пшено поможет справиться!
  • Тяга к сладкому, ПМС, мигрени уйдут при регулярном употреблении пшена, благодаря магнию в ней.
  • Содержит кальций и марганец.
  • Содержит витамины группы В - особенно ниацин (В3), поможет снизить уровень "плохого" холестерина и снизить риск заболевания диабетом 2-го типа.
  • За счет большого количества фосфора улучшает метаболизм жиров.

Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационеКаши, которые улучшают настроение (фото: pexels.com)

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Киноа

  • По количеству минералов и элементов на 1 гр продукта с ней не может сравниться ни одна другая зерновая культура.
  • Присутствуют все незаменимые аминокислоты.
  • Есть магний - для спокойствия и регулирования кровяного давления.
  • Клетчатка для регулирования стула, улучшения работы сердца, поддержания гормонального баланса.
  • Марганец и медь для "омоложения".
  • Из всей четверки киноа содержит больше кальция в лучшей его форме.

Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационеВключитье эти каши в свой постоянный рацион и увидите, что случится (фото: pexels.com)

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Амарант

  • Содержит лизин - аминокислоту, которой нет в других крупах, помогает усваивать белок.
  • Понижает уровень "плохого" холестерина, и повышает уровень "хорошего".
  • Содержит в 3 раза больше клетчатки и в 5 раз больше железа, чем пшеница!
  • Содержит витамины А и С, кальция, калия, фосфора.
  • Благодаря содержанию витаминов группы В помогает вырабатывать серотонин.

Зеленая гречка

  • В отварном виде содержит до 182 мг / 100г антиоксидантов, а пророщенная гречка - до 383 мг / 100 г.
  • Эффективна при варикозном расширении вен.
  • Улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет.
  • Способствует выведению из организма холестерина, шлаков и ионов тяжелых металлов, которые человек получает с детства c профилактическими прививками.
  • Содержит органические кислоты, которые улучшают пищеварение.
  • Понижает уровень глюкозы и позволяет держать сахар в крови под контролем.

Внимание. Гречка - единственная из 4-х круп закисляет организм. Поэтому есть ее стоит не чаще 2-3 раз в неделю.

Раньше врач рассказала, как понять, что организм обезвоженный, простые приметы.

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