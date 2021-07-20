Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационе
Эти крупы не содержат глютен и являются эликсиром здоровья и молодости для женских гормонов, кожи и волос. Они делают женщин бодрее и веселее. Триптофан помогает организму производить гормон счастья - серотонин - и успокаивать нервную систему.
Нутрициолог Анна Биоториум рассказала в своем блоге в Instagram, какие именно крупы должны быть в рационе каждой девушки.
4 главных крупы для женского здоровья
Пшено
- Крупа хороша для волос, ногтей и кожи благодаря высокому содержанию кремния.
- Малокровие и низкий уровень железа? Пшено поможет справиться!
- Тяга к сладкому, ПМС, мигрени уйдут при регулярном употреблении пшена, благодаря магнию в ней.
- Содержит кальций и марганец.
- Содержит витамины группы В - особенно ниацин (В3), поможет снизить уровень "плохого" холестерина и снизить риск заболевания диабетом 2-го типа.
- За счет большого количества фосфора улучшает метаболизм жиров.
⠀Каши, которые улучшают настроение (фото: pexels.com)
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Киноа
- По количеству минералов и элементов на 1 гр продукта с ней не может сравниться ни одна другая зерновая культура.
- Присутствуют все незаменимые аминокислоты.
- Есть магний - для спокойствия и регулирования кровяного давления.
- Клетчатка для регулирования стула, улучшения работы сердца, поддержания гормонального баланса.
- Марганец и медь для "омоложения".
- Из всей четверки киноа содержит больше кальция в лучшей его форме.
⠀Включитье эти каши в свой постоянный рацион и увидите, что случится (фото: pexels.com)
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Амарант
- Содержит лизин - аминокислоту, которой нет в других крупах, помогает усваивать белок.
- Понижает уровень "плохого" холестерина, и повышает уровень "хорошего".
- Содержит в 3 раза больше клетчатки и в 5 раз больше железа, чем пшеница!
- Содержит витамины А и С, кальция, калия, фосфора.
- Благодаря содержанию витаминов группы В помогает вырабатывать серотонин.
Зеленая гречка
- В отварном виде содержит до 182 мг / 100г антиоксидантов, а пророщенная гречка - до 383 мг / 100 г.
- Эффективна при варикозном расширении вен.
- Улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет.
- Способствует выведению из организма холестерина, шлаков и ионов тяжелых металлов, которые человек получает с детства c профилактическими прививками.
- Содержит органические кислоты, которые улучшают пищеварение.
- Понижает уровень глюкозы и позволяет держать сахар в крови под контролем.
Внимание. Гречка - единственная из 4-х круп закисляет организм. Поэтому есть ее стоит не чаще 2-3 раз в неделю.
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