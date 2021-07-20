Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационе

Эти крупы не содержат глютен и являются эликсиром здоровья и молодости для женских гормонов, кожи и волос. Они делают женщин бодрее и веселее. Триптофан помогает организму производить гормон счастья - серотонин - и успокаивать нервную систему.

Нутрициолог Анна Биоториум рассказала в своем блоге в Instagram , какие именно крупы должны быть в рационе каждой девушки.

4 главных крупы для женского здоровья

Пшено

Крупа хороша для волос, ногтей и кожи благодаря высокому содержанию кремния.

Малокровие и низкий уровень железа? Пшено поможет справиться!

Тяга к сладкому, ПМС, мигрени уйдут при регулярном употреблении пшена, благодаря магнию в ней.

Содержит кальций и марганец.

Содержит витамины группы В - особенно ниацин (В3), поможет снизить уровень "плохого" холестерина и снизить риск заболевания диабетом 2-го типа.

За счет большого количества фосфора улучшает метаболизм жиров.

⠀ Каши, которые улучшают настроение (фото: pexels.com)

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Киноа

По количеству минералов и элементов на 1 гр продукта с ней не может сравниться ни одна другая зерновая культура.

Присутствуют все незаменимые аминокислоты.

Есть магний - для спокойствия и регулирования кровяного давления.

Клетчатка для регулирования стула, улучшения работы сердца, поддержания гормонального баланса.

Марганец и медь для "омоложения".

Из всей четверки киноа содержит больше кальция в лучшей его форме.

⠀ Включитье эти каши в свой постоянный рацион и увидите, что случится (фото: pexels.com)

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Амарант

Содержит лизин - аминокислоту, которой нет в других крупах, помогает усваивать белок.

Понижает уровень "плохого" холестерина, и повышает уровень "хорошего".

Содержит в 3 раза больше клетчатки и в 5 раз больше железа, чем пшеница!

Содержит витамины А и С, кальция, калия, фосфора.

Благодаря содержанию витаминов группы В помогает вырабатывать серотонин.

Зеленая гречка

В отварном виде содержит до 182 мг / 100г антиоксидантов, а пророщенная гречка - до 383 мг / 100 г.

Эффективна при варикозном расширении вен.

Улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет.

Способствует выведению из организма холестерина, шлаков и ионов тяжелых металлов, которые человек получает с детства c профилактическими прививками.

Содержит органические кислоты, которые улучшают пищеварение.

Понижает уровень глюкозы и позволяет держать сахар в крови под контролем.

Внимание. Гречка - единственная из 4-х круп закисляет организм. Поэтому есть ее стоит не чаще 2-3 раз в неделю.