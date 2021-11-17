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Красивая фигура и здоровье всей семьи: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака

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Среда 17 ноября 2021 09:01
Красивая фигура и здоровье всей семьи: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака Нутрициолог Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно и полезно для здоровья, а еще, чтобы эта еда не сказывалось на фигуре? Однозначно: что-то из зеленой гречки!

Такой совет дала нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram. Она рассказала, как приготовить гречневое рагу, от которого будут в восторге все члены семьи.

Красивая фигура и здоровье всей семьи: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтракаСтоит выбирать именно зеленую гречку (фото: instagram.com/biotorium)

Почему именно зеленая гречка

Преимущество зеленой гречки перед коричневой - неоспоримо.

  • Именно она является ценнейшим источником многих витаминов, полезных микро- и макроэлементов и аминокислот.
  • Зеленая гречка менее другой подвергается термической обработке. Большая часть полезных для здоровья веществ не выдерживает высоких температур, поэтому распадается при обжарке.
  • Это значит, что карамельно-коричневая крупа уже не может похвастаться ценным составом.⠀

Гречневое рагу: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 / 2 шт. моркови,
  • 5 соцветий брокколи,
  • 1/2 кабачка,
  • 100 гр гречки,
  • 200- 300 мл воды,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • соль по вкусу,
  • 1 пучок порезанной зелени для украшения.

Красивая фигура и здоровье всей семьи: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтракаТакая еда полезна для всех членов семьи (фото: pexels.com)

Приготовление:

  1. Довести воду до кипения, отдельно в чайнике.
  2. Нарезать брокколи, кабачок и морковку.
  3. Нагреть масло и выложить овощи. Тушить 5 минут.
  4. Добавить гречку и соль, перемешать и залить кипятком.
  5. Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить около 10 минут.
  6. После этого выключить огонь и оставить блюдо немного постоять с закрытой крышкой, чтобы гречка распарилась.
  7. Подавать, присыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Ранше нутрициолог рассказала, как восстановить нервную систему мамам малышей.

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