Красивая фигура и здоровье всей семьи: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака
Нутрициолог Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно и полезно для здоровья, а еще, чтобы эта еда не сказывалось на фигуре? Однозначно: что-то из зеленой гречки!
Такой совет дала нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram. Она рассказала, как приготовить гречневое рагу, от которого будут в восторге все члены семьи.
Стоит выбирать именно зеленую гречку (фото: instagram.com/biotorium)
Почему именно зеленая гречка
Преимущество зеленой гречки перед коричневой - неоспоримо.
- Именно она является ценнейшим источником многих витаминов, полезных микро- и макроэлементов и аминокислот.
- Зеленая гречка менее другой подвергается термической обработке. Большая часть полезных для здоровья веществ не выдерживает высоких температур, поэтому распадается при обжарке.
- Это значит, что карамельно-коричневая крупа уже не может похвастаться ценным составом.⠀
Гречневое рагу: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 / 2 шт. моркови,
- 5 соцветий брокколи,
- 1/2 кабачка,
- 100 гр гречки,
- 200- 300 мл воды,
- 1 ст. л. растительного масла,
- соль по вкусу,
- 1 пучок порезанной зелени для украшения.
Такая еда полезна для всех членов семьи (фото: pexels.com)
Приготовление:
- Довести воду до кипения, отдельно в чайнике.
- Нарезать брокколи, кабачок и морковку.
- Нагреть масло и выложить овощи. Тушить 5 минут.
- Добавить гречку и соль, перемешать и залить кипятком.
- Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить около 10 минут.
- После этого выключить огонь и оставить блюдо немного постоять с закрытой крышкой, чтобы гречка распарилась.
- Подавать, присыпав зеленью.
Приятного аппетита!
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