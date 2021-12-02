Крепкие нервы и хорошее пищеварение: нутрициолог назвала, что нужно есть каждый день

Три главных актора, на которые стоит обратить внимание, когда хочется изменить самочувствие к лучшему, - это восполнение витамино-минеральных дефицитов, комфортное пищеварение, очищение организма.

"Надоело ходить с тяжестью в желудке и испорченным настроением, нужно что-то менять", - такими мыслями делятся клиенты со специалистами по питанию.

Для этого нужно приучить себя добавлять ладонь свежей зелени к каждому приему пищи, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.⠀

Простая привычка - суперрезультаты (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

ТОП-3 аргумента в пользу привычки есть зелень с каждым приемом пищи

1. Зелень - это взрыв пользы!

Листовые салаты, укроп, петрушка, руккола, кинза, микрозелень, базилик, дикоросы содержат огромное количество полезных витаминов, элементов, минералов.

2. Самое крутое - в зелени много магния и витаминов группы В.

Магний вымывается из организма, когда мы находимся в стрессе (все городские жители), а также, когда едим сладкое. Зелень содержит витамины группы В, в том числе, фолиевую кислоту (по разным данным, в мире до 70 % населения имеют MTHFR-мутацию, при которой фолиевая кислота плохо усваивается, так что требуется есть повышенное количество зелени для сохранения здоровья).

Без В6 магний не усваивается (то есть, вы можете пить добавку магния, но он не будет усваиваться, если в организме нехватка В6), а в зелени все сбалансировано.

Не стоит забывать: зелень нужно тщательно мыть (фото: pexels.com)

Витамины группы В критически необходимы для стабильной нервной системы и хорошего пищеварения. В том числе, при их недостатке развиваются пищевые непереносимости, например, глютена.

3. В зелени содержится хлорофилл. Он помогает вырабатывать организму эритроциты, а также эффективно очищает кровь и помогает в детоксикации организма.