Лечит или калечит: нутрициолог рассказала всю правду о соли
Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем. Она рассказала о простом способе диагностики собственного здоровья при помощи... языка.
Надя подчеркнула, что не призывает к самолечению, если вы плохо себя чувствуете, стоит отправить к врачу. Но кое-что о своем здоровье можно узнать, просто взглянув в зеркало на свой язык.
Также Надя рассказала о том, какую соль выбрать для своего стола. Этот ингредиент мы используем каждый день - и он может либо поддержать здоровье, либо навредить, уверена специалистка.
"Соль: вокруг нее ходит огромное количество слухов, особенно о ее вреде. Так ли это?
С точки зрения аюрведы, существует шесть вкусов, равнозначно важных для нашего здоровья. Соленый вкус один из них.
- Соленый вкус поддерживает водно-электролитный баланс в организме, улучшает пищеварение, способствует дефекации и успокаивает нервы.
- Соленый вкус сушит ротовую полость, но увлажняет внутренности и обладает способностью удерживать воду в организме. Если ваш организм обезвожен или вы хотите погулять на солнце, приготовьте электролитный напиток со щепоткой соли, соком лайма и медом.
- Соль усиливает вкус любого блюда - именно за это мы ее так ценим. Вы можете добавить сколько угодно розмарина, но именно щепотка соли может полностью изменить вкус блюда.
- Мы очень часто говорим с вами о том, как опасен дефицит микроэлементов, как недостаток витаминов и минералов влияет на наши гормоны и даже на тягу к сладкому, но именно непереработанная соль очень богата микроэлементами.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
В чем минус поваренной соли?
В ней часто содержится неправильная пропорция хлорида натрия и калия, в которой и скрывается проблема влияния соли на артериальное давление. Соотношение концентраций натрия-калия должно выдерживаться очень точно, если оно нарушается, то нарушается передача импульсов в сердце.
Когда вы выбираете соль, очень важно знать, где она добывалась.
Это относится ко всем видам соли, в том числе и к морской. Так как вода выпарится - и вместе с самой солью останутся все тяжелые металлы и токсины, которые могли находиться в воде.
Какую соль выбрать
Гималайская соль. По разным данным, в ней содержится от 82 до 92 разных микроэлементов (в обыкновенной поваренной соли - 2), в большем количестве железо, калий, кальций, магний, медь.
Гималайская соль считается самой чистой и соответствует всем стандартам качества.
- Она стимулирует аппетит,
- Восстанавливает и балансирует в организме водно-солевой обмен,
- Расслабляет мышцы,
- Уравновешивает психическое состояние,
- Способствует восстановлению клеток и омоложению организма,
- Улучшает циркуляцию лимфы и крови и многое другое.
Важно, чтобы соль была необработанная, тогда в зависимости от территории, на которой она добыта, содержание микроэлементов в ней может достигать 16%.
Например, в гималайской соли может быть более 80 разновидностей микроэлементов.
Конечно, содержание каждого элемента будет небольшим, но, тем не менее, используя такую соль на ежедневной основе, мы получим ощутимую добавку важных минералов к рациону", - рассказала Андреева.
Раньше Надя Андреева назвала продукты растительного происхождения, богатые полезным для работы мозга и для красивой кожи Омега-3.