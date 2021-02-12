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Даже у людей со здоровым ЖКТ: диетолог рассказала, что приводит к изжоге

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 08:29
Даже у людей со здоровым ЖКТ: диетолог рассказала, что приводит к изжоге Татьяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Автор: Lite

Неприятное ощущение за грудиной, ощущение горячего и жжения, ощущения кислоты и неприятного вкуса во рту. Так пациенты описывают изжогу, рассказала доктор Татьяна Лакуста.

Диетолог в своем Instagram дала рекомендации, на что обратить внимание, если у вас такое ощущение было хоть раз в жизни.

"Есть категория людей, которые испытывают ее только в определенные моменты: при переедании, при беременности, при употреблении определенных продуктов. При этом регулярных симптомов нет.

Если нет регулярных и повторяющихся симптомов и при этом вы четко понимаете, что если, например, не пить кофе натощак - изжоги никогда и не будет, то устраивать панику не стоит и насиловать доктора назначить "зонд" тоже не надо (в этом моменте многие удивятся, что оказывается есть люди, которые хотят добровольно глотать тот самый страшный "шланг").

Даже у людей со здоровым ЖКТ может случаться периодически изжога под влиянием еды на мускулатуру сфинктера пищевода (запирающая круговая мыщца, которая не дает проходить содержимому из желудка в пищевод)", - рассказала Лакуста.

Даже у людей со здоровым ЖКТ: диетолог рассказала, что приводит к изжоге
Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Советы Лакусты: знания биохимии еды, которые будут полезны

1. Кофеин. Эта молекула снижают тонус сфинктера, поэтому от продуктов с ее избытком, вас порой и сгибает в огнедышащем порыве. Кола, шоколад, какао, кофе.

2. Никотин и этанол - молекулы, которые дарят успокоение и удовольствие, а заодно дарят рефлюкс и изжогу, снижая тонус сфинктера.

3. Насыщенные жирные кислоты - эти жиры содержатся в жирном молочном (сыр, сливки, масло), мясе, сале, какао-масло, маргарине. Они расслабляют сфинктер, замедляют прохождение еды в кишечник, стимулируют выделение холецистокинина, который тоже расслабляет сфинктер.

4. Капсаицин - жгучее вещество из острой пищи. Оно замедляет прохождение еды из желудка в кишечник, стимулируя переполненность. Оно жирорастворимо, поэтому острое запивать водой - нет смысла). Понятно, почему подают айран к острому?).

5. Фруктовые и овощные кислоты - повышают кислотность и при плохом смыкании сфинктера - привет, изжога (томаты, томатная паста, цитрусовые, сырые лук и чеснок).

И обязательно для внимания мам и бабушек! Под изжогой может маскироваться инфаркт и стенокардия. Если изжога возникает после быстрой ходьбы и переживаний, а не еды - вам срочно к кардиологу.

Напомним, нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный пузырь. Заботиться о том, чтобы печень производила качественную желчь в достаточном количестве, необходимо всем.

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