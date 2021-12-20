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Медлить нельзя: нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосы

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 19:09
Медлить нельзя: нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосы Как остановить выпадение волос (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как тут не запаниковать, когда шикарная шевелюра начала редеть и сыпаться, оставаться на подушке и после мытья головы забивать отверстие для слива?

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram назвала причины и выпадения волос и рассказала, что с этим делать.

Она подчеркнула, что медлить нельзя, ведь это сигнал организма, что есть проблема! Но также она напомнила, что иногда паниковать не стоит – это временное явление.

Медлить нельзя: нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосыПочему могут выпадать волосы (фото: pexels.com)

Не спешите паниковать: сначала важно посмотреть на количество выпавших волос.

  • Потеря около 50-60 волос - это норма, а вот если их гораздо больше, то тут уже нужно разбираться!
  • Также стоит отметить, что выпадение волос в беременность и послеродовой период может быть оправдано: тут дело кроется во многих дефицитах и гормональных причинах.
  • Прием контрацептивов и период их отмены также может вызывать повышенную потерю волос.⠀

Медлить нельзя: нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосы

Иногда причины выпадения волос временные и паниковать не стоит (фото: pexels.com)

Причины выпадения волос и какие анализы нужны

  • Железодефицитная анемия

- Железо

- Ферритин

- Трансферрин

  • Гипотериоз

- ТТГ, СТ3, СТ4

  • Недостаточное поступление в пищу белка и полезных жиров

- Общий белок, альбумин

- Триглицериды

  • Гормональные нарушения

- (анализов много и они назначаются строго по совокупности симптоматики и анамнеза)

  • Дефицит витаминов

- B9

- B12

- Цинк, селен, медь

- Витамин Д

  • Хронический стресс

- Кортизол

  • Проблемы с ЖКТ

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта всасывание полезных веществ нарушено, люди, даже питаясь достаточно разнообразно и правильно, все равно находятся в дефицитах.

  • Алкоголь, курение, обилие кофеина

Проблема с выпадением волос, к сожалению, часто не решается сама! Не занимайтесь самолечением и не тратье кучу денег на дорогие шампуни. Что делать? Сдать кровь, разобраться в проблеме и действовать комплексно.

Раньше нутрициолог назвала продукты, в которых много кальция, кроме молочки.

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