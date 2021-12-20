Медлить нельзя: нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосы

Как тут не запаниковать, когда шикарная шевелюра начала редеть и сыпаться, оставаться на подушке и после мытья головы забивать отверстие для слива?

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram назвала причины и выпадения волос и рассказала, что с этим делать.

Она подчеркнула, что медлить нельзя, ведь это сигнал организма, что есть проблема! Но также она напомнила, что иногда паниковать не стоит – это временное явление.