Меньше углеводов и бобовых: нутрициолог назвала продукты для поддержки желчного пузыря
Какую еду выбрать (фото: pexels.com)
Желчный пузырь любит теплую воду и горькие вкусы и горечи, а вот что она не особо любит - это бобовые и семечки.
Нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram, как стоит питаться для поддержания желчного.
Бобовые (фото: pexels.com)
Как питаться для поддержания желчного пузыря
- Пить достаточное количество воды, лучше теплой, она расслабляет спазмы в пищеварительной системе (1,5-2 л).
- Рекомендую добавлять масло ГХИ, кокосовое молоко, кокосовое масло, масло МСТ.
- Минеральные воды слабой минерализации: за 20 минут до еды.
- Хорошо добавить горькие вкусы и горечи (экстракт одуванчика, подорожника, популин, кыст аль хинди и др.).
- Хорошо выбрасывается желчь на жирные продукты, из-за гормона холецистокинина. Но избыток жиров также плох, потому что у организма нет ресурса его переварить, и, скорее всего, вызовет диарею или жирный стул, поэтому добавляем немного в свой рацион.
- Желчь отходит на желтки яиц, особенно жидкие, а также это источник лецитина, в котором нуждается наша печень.
- Ограничиваем углеводы для текучести желчи до 70-80 гр, а также лектины (крупы, бобовые, семечки и семена).
- Едим и пьем только теплую пищу, чтобы не было спазма сфинктера Одди.
Желчный предпочитает теплую воду (фото: pexels.com)
- Добавляем яблочный уксус, лимонную воду, специи (кайенский перец, имбирь, куркума).
- Нужно понимать, в каком состоянии находится наше метилирование (это одна из функций детоксикации). Оно поддерживает образование желчных кислот. Если человек генетически гипометилят, то ему нужно поддержать себя продуктами питания, например: лук, чеснок, спаржа при их переносимости.
- Не должно быть дефицита витамина С (едим шиповник, облепиху, смородину черную, киви), магния (его сложно набрать из продуктов) и цинка (морепродукты, яйца, тыквенные семечки, кедровый орех).
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