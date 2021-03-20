Меньше запретов: топ-7 ошибок, которые мешают вам похудеть

С приходом весны многие задумались о том, что пора бы сбросить набранные за зиму и карантины килограммы. Однако при этом важно делать это правильно и избегать ложных установок и популярных заблуждений.

Топ-7 ошибок худеющих:

1. Запрещать какие либо продукты - молочку, картошку, макароны, сладкое, хлеб и т.д. Запреты ведут к срывам. Если вписать в норму калорий любой продукт - вы будете худеть.

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2. Ставить временные рамки: сладкое только утром, фрукты до 16 часов или устраивать голодовку по 8-16 часов (интервальное голодание). Время приемов пищи не имеет значения при дефиците калорий.

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3. Пить насильно 8 стаканов или 2-2,5 л воды, потому что "так надо", хотя на самом деле - нет. Пить нужно по жажде, у всех своя индивидуальная норма.



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4. Сходить с ума, если не скинули 5-10 кг за неделю. Жир, накопленный годами, так быстро не уходит. Норма - 1% от массы тела в неделю.

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5. Ставить социальные запреты - романтический ужин с любимым, поход в кафе с друзьями, торжество, угощения в гостях, вечерние посиделки за фильмом или сериалом и т.д. Зачем здесь нужен перфекционизм? Кусочек пирога или чай с печеньками не сделают вас толстой. Помните, что нет продуктов, от которых толстеют или худеют. Важно количество этих продуктов. Толстеют от переедания, худеют от небольшого недоедания

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6. Делить продукты на ПП и не ПП, полезные и вредные. С такими установками легко переесть этих самых полезных продуктов, полезно же. И очень легко ругать себя и винить от того, что съели что-то "запретное". Не ставьте эти ярлыки на продукты. С ПП легко набрать лишнее.



Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Много тренироваться и надеяться на большой расход калорий. Увы, реалии таковы, что для обычного человека, не спортсмена, расход на тренировке не более 250 Ккал (3 рафаэлки или 1 маленький Сникерс). Помните об этом! И считайте ПРИХОД калорий из еды, а не расход от активности.