ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени

Новина українською →
Воскресенье 01 августа 2021 17:39
Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Печень целыми днями трудится, чтобы помочь очищаться организму, а вот чтобы помочь печени, иногда нужно просто… не есть на ночь!

Такой полезный и простой совет дала нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram.

Она рассказала о главном преимуществе такой привычки и рассказала о дополнительных бонусах, которые получит тот, кто просто станет ужинать не позднее, чем за два-три часа до сна

Чтобы поддержать свою печень, стоит внедрить в свою жизнь новую мегаполезную привычку - ужинать за два часа до сна (а еще - лучше за три часа).

На самом деле, главное преимущество этой привычки в сочетании с ранним отбоем до 23:00 - это нормализация работы печени. А именно ее детоксикационной функции.

С токсинами мы сталкиваемся ежедневно: воздух, которым мы дышим, потребляемая пища и вода, лекарственные препараты, пестициды и гербициды, выхлопные газы и прочее воздействуют на организм современного человека - и все они проходят через систему детоксикации.

Быстро, вкусно, полезно для здоровья: врач дала список идеальных завтраков

Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печениПриучите себя есть за два часа до сна - и увидите, что будет (фото: pexels.com)

С обезвреживанием токсинов с помощью ферментов и подготовкой их к выведению справляется печень. И происходит этот процесс ночью. Также ночью происходит так называемся перезагрузка работы всей системы ЖКТ.

Поэтому, чтобы организм не отвлекался на переваривание пищи, повторюсь, стоит выработать новую привычку - ужинать не позднее, чем за два часа до сна.

Исключить навсегда: нутрициолог назвала продукты, вредные для желчного пузыря

Также вас ждут и другие позитивные побочные эффекты:

  • подтянутое тело
  • нормализация стула
  • уменьшение высыпаний на коже
  • повышение энергии
  • легкость по утрам
  • хорошее настроение

Раньше нутрициолог рассказала, как стать красивее и выглядеть моложе при помощи питания.

Читайте LITE в Google News
питание здоровье печень Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода в первой неделе августа
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода в первой неделе августа