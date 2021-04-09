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Что можно есть на ночь: советы диетолога

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 08:36
Что можно есть на ночь: советы диетолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Мы все знакомы с тем, что с наступлением вечера хочется покушать! Да, практически каждому из нас. Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о причинах этого явления, а также поделилась советами, что можно съесть на ночь без вреда для фигуры и здоровья.

Полезную информацию эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.

Ночью у нас замедляются все процессы специально - организм таким образом восстанавливается. Мы глубоко, но реже дышим. По гормонам - наоборот. Преобладает гормон омоложения, обновления и роста. И мелатонин циркулирует. Также замедляется перистальтика и снижаются процессы пищеварения.

Но при этом, желудку необходим легкоусвояемый белок! Если употребить кусок мяса в чистом виде, то на утро оно даст снижение аппетита или его отсутствие.

Что можно есть перед сном:

  • На ночь прекрасно подойдут белковые коктейли. Такие коктейли максимально удобны для тех, у кого бешеный ритм жизни.

Что можно есть на ночь: советы диетолога

  • Хорошим вариантом будут омлеты с овощами, они легко усваиваются и не дают ощущения тяжести.
  • Конечно же рыба в любом виде!
  • Творог, его можно как в обычном виде, так и в виде запеканки.
  • Я бы посоветовала банан и пару ложек урбеча. Важно, чтобы у человека не было диабета.

Что можно есть на ночь: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

А вот что не подходит, так это мясо и птица куском, особенно тяжелы для вечера свинина, говядина и телятина.

Напомним, диетолог Елена Павлова поделилась шпаргалкой полезных продуктов на каждый день.

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