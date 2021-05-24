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Можно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похудении

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Понедельник 24 мая 2021 15:01
Можно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похудении Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Про ужин столько мифов, что большинство предпочитает и вовсе отказываться от ужина во время похудения и заставляют себя голодать всю ночь, что в корне неправильно и довольно тяжело соблюдать.

Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram, каким же должен быть ужин худеющих и что лучше выбрать для вечерней трапезы.

Ужинать можно и нужно - это один из ОСНОВНЫХ приемов пищи, он обеспечивает нас энергией на предстоящий вечер, мы не встаем в ночи к холодильнику и не умираем от голода утром.

На ужин должно приходиться примерно 15-20% от рациона. Но это не какая-то догма, может быть по-разному. Вы можете поужинать плотно, можете съесть творог с йогуртом - но должен быть баланс в течение дня.

Углеводы на ужин можно. Есть небольшое исследование, где одна группа людей ужинала с углеводами, а другая без, при этом калорийность рациона была одинаковая. Разницы в похудении не было. А крупных исследований на эту тему нет, потому что не делают исследования на то, что легко подтвердить базовыми знаниями из физики и биологии: если мы тратим больше, чем потребляем, то будем худеть. Причем тут углеводы на ужин. Они одинаково усваиваются в любое время.

А почему тогда же мы худеем, если ужинаем салатом с куриной грудкой или не ужинаем вообще? Потому что лишаем себя определенного количества калорий, которые ели раньше и создаем дефицит. Никакой магии.

Можно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похуденииМожно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похуденииПримеры правильного ужина:

Можно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похуденииМожно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похуденииМожно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похуденииМожно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похуденииМожно и нужно: диетолог рассказала, каким должен быть ужин при похудении

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Агафонова научила снижать сахар в крови с помощью продуктов питания.

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