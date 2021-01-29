Можно ли есть рафинированное подсолнечное масло: диетолог дала исчерпывающий ответ

Подсолнечное масло стоит на кухонной полке практически в каждой семье. Но насколько оно полезно? Валентина Ивушкина дала исчерпывающий ответ.

Прежде всего, нужно различать рафинированное и нерафинированное масла. Температура горения рафинированного составляет 232 градуса, нерафинированного - 107. При приготовлении пищи на сковороде температура достигает 160 градусов, а потому нерафинированное для приготовления блюд не подходит - оно моментально окисляется, горит и становится ядом. Его стоит использовать только для салатов или добавлять в приготовленные блюда. А как насчет рафинированного? Остается ли там что-то полезное после обработки?

"Я поддерживаю точку зрения, согласно которой определенная польза в нем все-таки есть, ведь в процессе рафинации жирные кислоты (омега 6, омега 9) остаются на своих местах, - считает Валентина. - Рафинирование никак не влияет на энергетическую ценность продукта. Также считается, что в рафинированном масле остается примерно 40% витамина E".

Валентина Ивушкина (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Конечно, стоит учесть, что польза от такого масла ни в какое сравнение не идет с пользой, которую организму приносят сырые или нерафинированные масла. Но нам всем нужно на чем-то готовить. И хотя диетолог категорически против глубокой обжарки, но она считает, что легкая обжарка вполне допустима. Мы готовим на сковороде с использованием масла омлет, блинчики, оладьи, подрумяниваем лук и морковь для супа... Какое же использовать?

Дело в том, что нерафинированных, сырых растительных масел, подходящих для приготовления, довольно мало (учитывается не только температура дымления, но и химическая структура). Кроме того, они редкие, дорогие и потому далеко не всем доступные:

масло авокадо

оливковое (наиболее доступное)

кокосовое

масло макадамии

масло рисовых отрубей.

Если у вас есть возможность купить эти масла, то лучше использовать их. Но поскольку у большинства людей в такой возможности нет,, приходится использовать подходящие рафинированные масла. В том числе подсолнечное. Но выбор всегда за вами, добавляет специалист.

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