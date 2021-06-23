ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Начини это делать прямо сейчас! Топ-3 простых и действенных шага на пути к стройности

Новина українською →
Среда 23 июня 2021 08:38
Начини это делать прямо сейчас! Топ-3 простых и действенных шага на пути к стройности Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Путь в стройную жизнь начинается с небольших шагов, но они должны войти в привычку и стать знакомым маршрутом.

На странице в Instagram диетолог Алена Коготкова перечислила три важных шага к стройной фигуре.

Опыт диетолога показывает, что только лишь соблюдая эти три правила, ворота в стройную и здоровую жизнь распахнутся для вас. Главное – система.

1. Прямо сегодня долой жидкие калории:

  • чай/кофе с сахаром, медом, сиропами
  • соки/морсы/компоты с сахаром и без
  • йогурты/кефиры/молоко/капучино с сахаром и без
  • сладкие газированные напитки и квас
  • алкоголь
  • коктейли/смузи

Начини это делать прямо сейчас! Топ-3 простых и действенных шага на пути к стройности

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оставляем только воду, черный кофе и чай. Можно использовать некалорийные подсластители: стевию, эритрол, сукралозу.

Не стоит постоянно говорить про вред сахарозаменителей. В отличие от сахара, их вред не доказан.

2. Чай и кофе пьем без:печенек, конфеток, пирожных, круассанчиков…

Да, так можно. Мозг человека ленив, поэтому ритуалы – это способ экономить его энергию. Но, если есть цель – быть стройным и здоровым, то что-то менять придется.

Начини это делать прямо сейчас! Топ-3 простых и действенных шага на пути к стройности
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мозг довольно быстро привыкает к регулярно повторяющемуся действию. Если сейчас кондитерка встроена в ваши регулярные ритуалы, найдите замену.

3. Перекусы - зло

"Полезные" перекусы нужны умирающим от истощения. Но не тем, у кого другая проблема. Наш, склонный к пищевому разврату мозг, будет всячески сопротивляться и убеждать нас, что без чернослива начнет сбоить кишечник, а без богатого магнием миндаля – нервная система. Не верьте.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как стать обладательницей плоского животика.

Читайте LITE в Google News
диетолог похудение
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Голубовская предупредила о летней волне коронавируса: может захватить врасплох
Голубовская предупредила о летней волне коронавируса: может захватить врасплох