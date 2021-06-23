Начини это делать прямо сейчас! Топ-3 простых и действенных шага на пути к стройности

Путь в стройную жизнь начинается с небольших шагов, но они должны войти в привычку и стать знакомым маршрутом.

Опыт диетолога показывает, что только лишь соблюдая эти три правила, ворота в стройную и здоровую жизнь распахнутся для вас. Главное – система.

1. Прямо сегодня долой жидкие калории:

чай/кофе с сахаром, медом, сиропами

соки/морсы/компоты с сахаром и без

йогурты/кефиры/молоко/капучино с сахаром и без

сладкие газированные напитки и квас

алкоголь

коктейли/смузи

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оставляем только воду, черный кофе и чай. Можно использовать некалорийные подсластители: стевию, эритрол, сукралозу.

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Не стоит постоянно говорить про вред сахарозаменителей. В отличие от сахара, их вред не доказан.

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2. Чай и кофе пьем без:печенек, конфеток, пирожных, круассанчиков…

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Да, так можно. Мозг человека ленив, поэтому ритуалы – это способ экономить его энергию. Но, если есть цель – быть стройным и здоровым, то что-то менять придется.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мозг довольно быстро привыкает к регулярно повторяющемуся действию. Если сейчас кондитерка встроена в ваши регулярные ритуалы, найдите замену.

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3. Перекусы - зло

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"Полезные" перекусы нужны умирающим от истощения. Но не тем, у кого другая проблема. Наш, склонный к пищевому разврату мозг, будет всячески сопротивляться и убеждать нас, что без чернослива начнет сбоить кишечник, а без богатого магнием миндаля – нервная система. Не верьте.