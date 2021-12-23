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Новый год без последствий: диетолог рассказала, как питаться в праздники

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Четверг 23 декабря 2021 08:26
Новый год без последствий: диетолог рассказала, как питаться в праздники Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Мы сидим на диетах и строго себя ограничиваем, чтобы похудеть, а потом 2 недели едим и пьем все праздники, потому что наконец-то можно "расслабиться". Однако это не очень хорошая идея, если хотите сохранить фигуру и отличное самочувствие.

Врач-диетолог Альбина Комиссарова перечислила в Instagram правила питания в праздники.

Не думайте о том, что съесть в праздники, чтобы не набрать вес, сместите акцент с еды, меньше говорите и думайте о ней, сконцентрируйтесь на подарках, своих близких, украшении стола, развлечениях, наряде, ёлке, подборке новогодней музыки и фильмов.

Забудьте о "разрешенных" и "запрещенных" блюдах, делайте стол из тех продуктов, которые вы ЛЮБИТЕ.

Отличная идея "облегчать" блюда, делать легкие заправки, использовать запекание вместо жарки, добавлять меньше масла/сыра/орехов. Но если вы хотите Оливье с майонезом, то делайте с майонезом. Практика показывает, что пациент сьедает в 2-3 раза меньше того продукта, который он изначально хотел, чем его замену, которая даёт ощущение "безопасности".

Новый год без последствий: диетолог рассказала, как питаться в праздники

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не готовьте объемами сразу на неделю, во-первых вы высвободите себе кучу полезного времени, а не будете сидеть уставшая/ий уже в 9 вечера, не успев нормально собраться, а во-вторых, не надо будет доедать 3 дневные салаты, что также небезопасно.

Новый год без последствий: диетолог рассказала, как питаться в праздникиНовый год без последствий: диетолог рассказала, как питаться в праздникиИллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Ранее диетолог рассказала о связи сна с лишним весом и предложила решение.

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