Нутрициолог назвала пять привычек, которые больше всего влияют на качество жизни и на здоровье

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем и дважды мама, недавно рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов.

Для начала, она посоветовала выбросить из рациона кисели и компоты. Какие еще шаги стоит предпринять, читайте здесь.

На этот раз она рассказала о пяти полезных привычках. Надежда призналась, что ей недавно задали очень интересный вопрос о том, какие привычки больше всего повлияли на качество ее жизни и на ее здоровье.

"Мне было интересно поразмышлять и я решила поделиться своими самыми важными привычками в этом посте", - призналась Андреева.

"Первое это - постоянно учиться. Я никогда не чувствовала, что все знаю. Более того, чем больше я узнаю, тем больше хочется учиться.

Столько еще не познанного про человеческий организм! У меня никогда не было перерыва в учебе с университета, я все время что-то изучала. Это помогает понять лучше и себя и женщин, которые ко мне обращаются.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вторая привычка - это двигаться много и регулярно. У меня была регулярная практика йоги примерно с 12 лет - и с тех пор не было перерыва больше, чем на одну неделю.

Если я не занималась йогой, то у меня была другая физическая нагрузка. И даже когда мы были в длительных путешествиях, включая годовую кругосветку, у меня все равно каждый день была часовая зарядка.

Эта верность осознанию, что я чувствую себя лучше после зарядки - мне очень хорошо послужила.

Даже после родов, уже спустя три дня, мне хочется потянуться, поприседать и активно погулять. Тело само просит движение и меня это радует.

Третья привычка - открытость к экспериментам в питании. Я редко воспринимала теории и рекомендации, связанные с питанием как данность. И всегда открыта, к тому, чтобы что-то попробовать.



Да, сначала какие-то рекомендации казались странными, неудобными или против них было сопротивление. Например, несколько лет назад, мне было очень сложно пройти первый раз элиминационную диету, но это было необходимо, так как были очень частые аллергии.



После этого я выбрала пожить с меньшим количеством углеводов, пожить без круп. Потом вернула эти продукты в рацион и наблюдала за реакцией тела.



Именно такие эксперименты помогают мне выстраивать личную картину, чтобы понимать, что работает, а что нет, на каком питании у меня лучше всего работает ум и тело", - поделилась Андреева, добавив, что четвертая привычка - качественно питаться, а пятая - качественно расслабляться.

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