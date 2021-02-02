Нутрициолог рассказала, какие бады принимать в период восстановления после родов

Надя Андреева - нутрициолог и дважды мама. Она призналась, что во время второй беременности она принимала больше больше добавок, чем в первую беременность и после первых родов.

"Во многом чувствую, что тело восстанавливается быстрее физически. Я не имею в виду вес, скорее внутреннее физиологическое состояние. При грудном вскармливании потребность в микроэлементах выше, чем при беременности. Тело ребенка растет - и его потребности тоже растут", - рассказала Андреева.

Самая большая, пиковая потребность и по калоражу, в том числе по белку и жирам, а также по минералам и витаминам приходится на время, когда малышу исполняется 5-6 месяцев, рассказала специалист.

"Также очень важно понимать, в каком состоянии вы были во время беременности и были ли какие-то дефициты. Часто беременность без поддержки добавок может привести к дефициту фолата, кальция, B6, железа, цинка, магния", - добавила Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Было бы замечательно на 6 неделе после рождения малыша сдать анализы и посмотреть, насколько ваше тело в состоянии обеспечивать малыша через грудное молоко и что нужно добавить к вашему рациону.

"Важно понимать, что витамины А, В1, В2, В6, В12, D3, омега-3, холин и йод непосредственно влияют на состав грудного молока ,и соответственно, на развитие малыша, особенно - на развитие мозга.

Самое активное развитие мозга происходит в первые два года малыша. В это время создается в два раза больше нейронов, чем мы будем использовать в течение жизни. И в зависимости от тех материалов, которые малыш получит, будет зависеть и качество развития. Поэтому в первую очередь необходимо плотное, по нутриентам, питание.

Это означает, что никакой диеты из гречки и куриной грудки, потому что вам срочно надо похудеть. В этот период необходимо, как никогда, полноценное нормальное питание, которое обеспечит максимум витаминов и минералов.

Обратите внимание, что пренатального комплекса может быть недостаточно, так как потребность в йоде, холине, магнии, железе и других нутриентах может быть выше, чем самый лучший комплекс может обеспечить", - рассказала Андреева.

Надя подытожила, что все добавки и дозировку стоит обсудить с врачом индивидуально. Также стоит включить в рацион продукты, которые богаты недостающими микроэлементами.

А затем можно попробовать употреблять добавки: железо, витамин С, йод, витамин Д, А, Е, К2, В12, лецитин, цинк, холин.

Напомним, нутрициолог рассказала, нужно или нет завтракать. Точка над i.

Таже Надя Андреева недавно дала подробный список, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты - скажите "прощай!" сезонной депрессии.