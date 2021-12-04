ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут

Новина українською →
Суббота 04 декабря 2021 10:13
Нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Проблемы с щитовидной железой, а также осложнения после Ковид привели многих людей к проблемам со сном. Чтобы спать, надо использовать все средства, знать все факторы, нарушающие сон, и все, что помогает его вернуть!

Нутрициолог Ольга Лукьянова рассказала в Instagram, что есть продукты, которые помогают уснуть, и те, которые мешают это сделать.

Продукты, богатые триптофаном и мелатонином, - два типа продуктов, которые помогают уснуть.

1. Продукты, богатые триптофаном.

Триптофан - аминокислота, необходимая для нормального роста младенцев.
Триптофан играет роль в производстве серотонина, нейромедиатора настроения, который нас расслабляет. Поддерживает естественное производство мелатонина.

Продукты, богатые триптофаном:

  • курица, индейка, рыба и фрукты, такие как бананы, яблоки и чернослив.


2. Продукты, богатые мелатонином

Мелатонин напрямую заставляет нас спать. Наше тело естественным образом его вырабатывает.

Продукты, богатые мелатонином:

  • выловленный в дикой природе лосось, свинина, терпкая вишня, виноград и редис.


3. Продукты, богатые магнием

Магний способствует выработке гамма аминомасляной кислоты (ГАМК), которая также способствует расслаблению и поддерживает сон. Ее можете получить только с пищей и добавками.

  • Бананы, авокадо, миндаль и зеленые листовые овощи содержат много магния.
  • Магний в виде бад: 400- 800 мг перед сном

Нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Травяные чаи

Ромашка содержит большое количество антиоксиданта под названием апигенин, который может помочь засыпать.

Корень валерианы также может быть полезен, он естественным образом повышает уровень ГАМК в организме.

5. Какие витамины помогают спать?

  • Витамины группы B поддерживают естественное производство мелатонина в организме.
  • Витамин D регулирует выработку серотонина.


Также мелатонин можно принимать в виде добавки (не длительно!). Мелатонин связывается с рецепторами нашего тела, чтобы помочь расслабиться. Дозировка мелатонина, 3 мг перед сном, за 20 минут до сна.

Продукты, которых следует избегать для улучшения сна:

1. Кофеин.

Кофеин - натуральный стимулятор, содержащийся в кофейных зернах, чайных листьях и какао-бобах. Кофеин повышает возбудимость, блокируя химический посредник аденозин, нейромедиатор

Нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадутНутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадутИллюстративное фото (instagram.com/lukyanova__olga)

Ранее нутрициолог назвала природный антисептик, который борется с вирусами.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Советы нутрициолога
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ханука 2021: эксперт рассказала, зачем на самом деле зажигать свечи
Ханука 2021: эксперт рассказала, зачем на самом деле зажигать свечи