Нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут

Проблемы с щитовидной железой, а также осложнения после Ковид привели многих людей к проблемам со сном. Чтобы спать, надо использовать все средства, знать все факторы, нарушающие сон, и все, что помогает его вернуть!

Нутрициолог Ольга Лукьянова рассказала в Instagram , что есть продукты, которые помогают уснуть, и те, которые мешают это сделать.

Продукты, богатые триптофаном и мелатонином, - два типа продуктов, которые помогают уснуть.

1. Продукты, богатые триптофаном.

Триптофан - аминокислота, необходимая для нормального роста младенцев.

Триптофан играет роль в производстве серотонина, нейромедиатора настроения, который нас расслабляет. Поддерживает естественное производство мелатонина.

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Продукты, богатые триптофаном:

курица, индейка, рыба и фрукты, такие как бананы, яблоки и чернослив.

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2. Продукты, богатые мелатонином

Мелатонин напрямую заставляет нас спать. Наше тело естественным образом его вырабатывает.

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Продукты, богатые мелатонином:

выловленный в дикой природе лосось, свинина, терпкая вишня, виноград и редис.

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3. Продукты, богатые магнием

Магний способствует выработке гамма аминомасляной кислоты (ГАМК), которая также способствует расслаблению и поддерживает сон. Ее можете получить только с пищей и добавками.

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Бананы, авокадо, миндаль и зеленые листовые овощи содержат много магния.

Магний в виде бад: 400- 800 мг перед сном

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Травяные чаи

Ромашка содержит большое количество антиоксиданта под названием апигенин, который может помочь засыпать.

Корень валерианы также может быть полезен, он естественным образом повышает уровень ГАМК в организме.

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5. Какие витамины помогают спать?

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Витамины группы B поддерживают естественное производство мелатонина в организме.

Витамин D регулирует выработку серотонина.

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Также мелатонин можно принимать в виде добавки (не длительно!). Мелатонин связывается с рецепторами нашего тела, чтобы помочь расслабиться. Дозировка мелатонина, 3 мг перед сном, за 20 минут до сна.

Продукты, которых следует избегать для улучшения сна:

1. Кофеин.

Кофеин - натуральный стимулятор, содержащийся в кофейных зернах, чайных листьях и какао-бобах. Кофеин повышает возбудимость, блокируя химический посредник аденозин, нейромедиатор

Иллюстративное фото (instagram.com/lukyanova__olga)