Нутрициолог рассказала, как поддержать печень: в праздники может особо страдать

Печень не имеет болевых рецепторов. Поэтому о нарушениях в ее работе люди узнают, как правило, когда уже есть структурные изменения.

Нутрициолог и натуропат Наталья Будникова в своем Instagram рассказала, как поддержать этот важный орган в новогодние – и не только.

Печень участвует во всех видах обменов веществ: белковом, жировом, углеводном,

трансформирует излишние углеводы в жиры,

метаболизирует гормоны,

регулирует свертываемость крови,

обрабатывает все, что поступает в организм – БАДы начинают работать после того, как будут обработаны печенью,

ежедневно синтезирует более 13 тысяч веществ,

вырабатывает ферменты, которые отвечают за все процессы, происходящие в теле,

запасает жирорастворимые витамины A, D, E, железо, витамин B 12, глюкозу,

вырабатывает желчь и антиоксиданты, особенно глутатион,

обезвреживает токсины, которые поступили в организм извне и образовались внутри.

Продукты к новогоднему столу – не стоит ограничиваться оливье (фото: pexels.com)

Заболевания, напрямую связанные с плохой работой печени

Экзема, дерматит. Аллергия. Заболевания кожи. Варикоз, геморрой. Гипертония. Атеросклероз. Даже депрессия, усталость и бессонница могут возникать в результате плохой работы печени и желчного пузыря!

Симптомы плохой работы печени

Красные точки на теле (гемангиомы),

Пигментация,

Папилломы, жировики,

Трещины на пятках,

Гормональные нарушения,

Неприятный запах от тела,

Горечь во рту,

Отеки,

Пожелтение склер глаз,

Непривычные реакции на базовые добавки,

Сухость кожи и слизистых оболочек,

Хроническая усталость,

Низкая стрессоустойчивость,

Боли в мышцах.

В праздники печень особо страдает от:

Алкоголя. Умеренное количество алкоголя организм может переработать, но злоупотребление может привести к гибели клеток печени.

Питания. Переборы по углеводам, сахару, жирам перегружают печень – и может привести к нарушению выработки желчи и ее застою.

Для правильной работы печени и процесса детоксикации (обезвреживания и вывода токсинов из организма) необходимо достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Новогодний стол может стать испытанием для печени (фото: pexels.com)

Печень очень любит

Железо.

Витамины группы В.

Омега-3, витамин Д.

Аминокислоты.

Лецитин – гепатопротектор, восстанавливает структуру печени, регулирует выработку желчи.

Молочный чертополох – защищает клетки печени и способствует их регенерации, усиливает детоксикационную функцию печени, оказывает противовоспалительное действие, повышает секрецию желчи.

Артишок – защищает печень, помогает ее работе, разжижает и стимулирует выработку желчи.

NAC (ацетилцистеин) – он помогает избежать большинства повреждений печени любого генеза, помогает выводить токсины.

Глутатион - важнейший антиоксидант, который содержится во всех клетках, но наибольшая его концентрация в печени. Для поддержания его запаса нужны 3 аминокислоты: цистеин, глютамин, глицин. Важнейшая, цистеин, содержит серу, которая связывает токсины, тяжелые металлы и даже ртуть!

МСМ - участвует в синтезе глутатиона, обеспечивая стабильность белков.

Травы: корни лопуха и одуванчика, шиповник, кукурузные рыльца, пижма, бессмертник, полынь, аир, люцерна, душица, куркума и др.

Магний. В отсутствие достаточного количества магния организм накапливает токсины. Магний нужно использовать в хелатной форме!

Клетчатка – сюда же! Ведь она помогает выводить токсины, выброшенные печенью в просвет кишечника. Если не будет клетчатки, то токсины вновь попадут в кровь.

Чтобы восстановить нормальную работу печени уделяем внимание в первую очередь правильному питанию! Ведь если есть конфеты с пирогами, то никакой глутатион не поможет.

Вначале необходимо закрыть базовые дефициты (железо, В, белок), при наличии которых пить остальные добавки для классной работы печени неэффективно. Если, например, есть анемия, это значит, что уже нарушены процессы детоксикации.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед приемом добавок, обратитесь к врачу и специалисту по питанию.