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Нутрициолог рассказала, как приготовить картошку, чтобы она была полезной

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 08:09
Нутрициолог рассказала, как приготовить картошку, чтобы она была полезной "Правильная" картошка (фото: pixabay.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мы привыкли слышать от специалистов по питанию, картошка - это быстрые углеводы и что это "плохой" продукт для здоровья. Наряду с сахаром и белым рисом его советуют исключить из рациона вообще. Но не спешите расстраиваться, если это ваша любимая еда: современные исследования показывают, что картошка может отличаться.

"Разница по количеству фитонутриентов может быть больше, чем в 150 раз. То, как картофель повлияет на уровень сахара в крови, зависит от типа картофеля, от того, насколько давно он был собран, как был приготовлен и с чем его подали. Гликемический индекс может варьироваться от 40 до 85", - привела исследование специалист по питанию Надя Андреева.

Оказывается, тот картофель, который мы знаем сейчас, пришел к нам из Чили и Перу.

Нутрициолог рассказала, как приготовить картошку, чтобы она была полезнойНадя Андреева с семьей (фото: happynadyaz)

"Современный картофель достаточно далек от своих предков. Он значительно большего размера, чем его предок, мы повысили его урожайность, сделали картофель более богатым по углеводам, менее богатым по клетчатке и менее богатым фитонутриентами", - рассказала нутрициолог.

Она добавила, что, если сравнить синий или сиреневый перуанский вид картофеля небольшого размера с современным красным картофелем, то в нем будет в 28 раз больше фитонутриентов, а если этот же перуанский сорт сравнить с белым картофелем, то в 166 раз больше фитонутриентов.

"Разница огромна. Гликемический индекс обычно ниже у молодого и более мелкого картофеля. Также гликемический индекс ниже у сортов картофеля, которые наиболее близки к своим диким предкам, то есть у синего и фиолетового картофеля.

На гликемический индекс влияет способ приготовления картофеля. У картофеля, который испекли в духовке и подали горячим, гликемический индекс будет около 85, примерно такой же индекс будет и у картофельного пюре. Но если мы просто отварим картофель, особенно красного и фиолетового цвета, то гликемический индекс будет значительно ниже", - заверила специалистка.

Нутрициолог рассказала, как приготовить картошку, чтобы она была полезной"Правильная" картошка - молодая картошка (фото: pixabay.com)

Какую картошку выбрать?

  • Выбирайте ранние сорта, избегайте картофеля, который долго хранился.
  • Комбинируйте картофель с низкогликемическими продуктами, некрахмалистыми овощами, скажем, с брокколи.
  • Обратите внимание на приготовление. Отваренный картофель на 30% ниже по гликемическому индексу, по сравнению с испеченным и жареным.
  • Охладите картошку после приготовления.

"Получается, что идеальный картофель - молодой отварной картофель, который вы приготовили заранее, за день до того, как вы собираетесь его есть, охладили его в холодильнике и сделали из него салат", - подытожила Надежда.

Ранее Надя Андреева перечислила продукты, которые обязательно стоит покупать домой в сезон холодов. Вся семья будет здорова зимой!

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