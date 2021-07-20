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Опасные для здоровья: нутрициолог рассказала, что не так с замороженными ягодами в супермаркете

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Вторник 20 июля 2021 11:09
Опасные для здоровья: нутрициолог рассказала, что не так с замороженными ягодами в супермаркете Лучше морозить ягоды самостоятельно (фото: instagram.com/naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

О пользе замороженных фруктов, овощей и ягод специалисты по питанию твердят не первый год. Но, оказывается, если покупать их в супермаркете, можно получить не просто некачественные продукты, а даже опасные.

Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, что не так с такими заморозками.

  • Опасность заморозок из массмаркета, в первую очередь, в том, что сырье замораживается с консервантами, их не указывают на упаковке.
  • Также, в основном, заморозка - это дешевое китайское сырье, а Китай - самая загрязненная страна в мире. Не удивляйтесь, если на упаковке написано, мол, произведено в вашей стране, в случае с большинством продуктов речь идет о расфасовке и упаковке.

Опасные для здоровья: нутрициолог рассказала, что не так с замороженными ягодами в супермаркетеЛучше всего - заморозить ягоды самостоятельно (фото: pexels.com)

Доказано, что при правильной заморозке продукты сохраняют больше витаминов, минералов и максимум своих полезных свойств, чем свежие аналоги.

Это связано с тем, что многие свежие продукты, которые приезжают из других стран, изначально содержат меньше полезных веществ (витаминов, минералов), чем местные овощи или фрукты в сезон.

К тому же зимние овощи из массмаркета содержат химикаты от плесени и для удлинения срока годности.

  • Так, например, зеленый горошек из-за долгого хранения на полках магазина теряет 77 % полезных свойств, а если его заморозить, то это позволит сохранить 94 % витаминов.

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  • Через 2 дня после сбора шпинат теряет 75 % витамина С, спаржа и брокколи - до 80 %.
  • Количество фолиевой кислоты остается неизменным на протяжении года ее хранения в замороженном виде.
  • На уровень витамина В2 заморозка практически не влияет - потери всего 4 %.

Оказалось, что при замораживании в клетках черники и голубики образуются кристаллы воды, которые разрушают ткани плода и делают антоцианы (мощные антиоксиданты) более доступными. В случае этих ягод заморозка повышает их пользу.

Раньше врач назвала топ признаков обезвоживания организма.

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