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Нужно ли пить витамин Д летом: эксперт дала исчерпывающий ответ

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 08:38
Нужно ли пить витамин Д летом: эксперт дала исчерпывающий ответ Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Нужен ли дополнительный прием витамина D летом? Основной источник витамина D для нас не солнце, а еда, напоминает нутрициолог Юлия Макаренкова.

На странице в Instagram эксперт отметила, что через солнечные лучи в подкожной жировой клетчатке у нас может синтезироваться примерно до 20% витамин D.

И зависит от многих факторов:

  • от загрязнений окружающей среды
  • от длины волны УФ-лучей.
  • от пигмента кожи, более смуглая кожа - меньше синтез витамина D.
  • Когда вы загорели и ваша кожа приобрела бронзовый оттенок, то синтез витамина D снижается.
  • возрастной фактор. С возрастом уменьшается количество подкожной жировой клетчатки. Люди 60+ в зоне риска по низким показателям витамина D по крови и риска потери костной массы.

Нужно ли пить витамин Д летом: эксперт дала исчерпывающий ответ

Кожа помнит каждое обгорание на солнце на клеточном уровне.

Если вы не принимаете витамин D летом, вы снижаете антиоксидантную защиту,
тк УФ лучи один из главных провокаторов преждевременного старения кожи.

Под действием УФ лучей запускается окисление липидов и повышенный риск гиперпигментации.

Адекватный уровень витамин D служит своего рода фотопротектором, поддерживает регенерацию кожи, обладает противовоспалительным эффектом.

Оптимально дозировку подбирать индивидуально исходя из ваших показателей.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик раскрыла правду о подсластителей. Она рассказала о натуральных и синтетических сахарозаменителях, и пояснила какие из них лучше выбрать худеющим.

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