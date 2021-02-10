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Образ жизни и рацион: диетолог рассказала, как питаться, чтобы витамины и добавки были не нужны

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 08:45
Образ жизни и рацион: диетолог рассказала, как питаться, чтобы витамины и добавки были не нужны Татьяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Автор: Lite

Доктор Татьяна Лакуста призналась, что фраза, которая звучит в ключевых рекомендациях по питанию - "сбалансированное питание должно покрыть потребности в витаминах и минералах" - не всегда соответствует реальности.

В своем Instagram она дала простые советы, как наладить образ жизни, чтобы витамины не нужно было покупать в аптеке.

"Сбалансированно питаться основная прослойка населения не умеет, потому что:

  • нас этому нигде не учат
  • нет времени на продумывание питания
  • есть фактор переедания сладостей/мучного
  • есть расстройство пищевого поведения
  • есть избыток стресса и алкоголя
  • ограничительные диеты
  • недоедание обязательных потребностей нутриентов на различных голоданиях и фастингах

Образ жизни и рацион: диетолог рассказала, как питаться, чтобы витамины и добавки были не нужныТатьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Поэтому я могу поставить эту фразу под вопрос. Стоит написать, что в ИДЕАЛЕ сбалансированное питание должно покрывать потребности, но оцените свою РЕАЛЬНУЮ жизнь!

1. Обратите внимание на свой рацион: едите вы животный белок или нет (например, в мясе выше биодоступность цинка и железа).

2. Образ жизни (насыщенный спорт с потоотделением, вовлечением мышечного роста может провоцировать дефицит магния и железа).

3. Наличие болезней (например, атрофический гастрит - дефицит вит В 12, железа).

4. Постоянный прием медикаментов (при некоторых может формироваться обязательный дефицит микронутриентов, например, метотрексат снижает усвоение фолиевой кислоты, статины - Вит Д, бета-каротин; метформин - витамин В 12).

5. Наличие постоянного алкоголя - снижает статус В1, В9,12, цинка", - рассказала Татьяна.

Она напомнила, что не нужно сразу делать вывод, что всем надо принимать витаминно-минеральные добавки, но стоит максимально устроить свою жизнь и питание так, чтобы, наоборот, их не принимать.

Напомним, нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный пузырь: качественная желчь.

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