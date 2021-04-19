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Оптимальный темп похудения: диетолог сделала важное уточнение для худеющих

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 13:17
Оптимальный темп похудения: диетолог сделала важное уточнение для худеющих Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Оптимальный темп жиросжигания. Какой он? Этим вопросом задаются многие худеющие, которые хотят как можно быстрее избавиться от лишнего и влезть в платье на размер меньше уже завтра. Но так не бывает. И не стоит слушать мифы и расстраиваться из-за цифр на весах.

Диетолог Татьяна Дик на странице в Instagram рассказала, как и почему выглядит оптимальный темп жиросжигания худеющих разных весовых категорий.

Конечно, всем хочется потерять 10, а то и 15 кг за месяц. Но перейдем к научным данным. В среднем мужчина может сжигать 450–700 граммов чистого жира в неделю на умеренной диете, хотя значения будут меньше, если он очень худой и больше, если очень полный. Это при условии, что мышцы и физические показатели не страдают!

Женщины, в силу меньших габаритов и иных гормонов, могут избавляться от меньшего количества жира. 900 граммов чистого жира в месяц для женщин - это реальный прогноз. Не густо, правда?

Тогда откуда цифры -5, -7 кг в месяц? Задержка воды в организме может скрывать потерю жира.

Оптимальный темп похудения: диетолог сделала важное уточнение для худеющих
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В силу неправильного питания возникает отек, который может составлять 5-30 кг (!) в зависимости от изначального веса, а так же остатки пищи в кишечнике (3-4 кг).

Женщина, которая теряет 900 граммов жира в месяц, но накапливает 2 кг воды в организме в течение месячных может предполагать, что диета не работает, хотя на самом деле у нее правильно выстроен рацион.

Оптимальный сброс веса в неделю – 500г (с учетом воды и остатков пищи).

  • При ожирении потеря жира в килограммах может достичь 8,6 кг.
  • При умеренном лишнем весе до 4 кг.
  • При малом количестве лишнего жира до 2 кг.
  • При очень малом количестве жира до 0,8 кг.

Оптимальный темп похудения: диетолог сделала важное уточнение для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому, это лишний раз напоминает, что следить нужно за качеством тела - делайте фото, делайте замеры и отслеживайте прогресс по всем показателям, а не только по весу.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, как обмануть организм, если хочется сладкого.

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