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Ошибочная польза: врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрам

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Суббота 27 ноября 2021 09:01
Ошибочная польза: врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрам Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вы уверены, что продукты которые вы считаете полезными, являются такими на самом деле?

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagarm предупредила, какую опасность может нести всем знакомая и, на первый взгляд, такая полезная еда. ⠀

Ошибочная польза: врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрамОвсянка (фото: pexels.com)

Три привычных полезных продукта, которые могут нести вред

  • Авокадо

Антиоксидант, содержит полезные жирные кислоты, очень много калия, вит В, PP, C.

В чем вред. Содержит довольно большое количество фруктанов. Если у вас имеется синдром избыточного бактериального роста СИБР, то большое количество фруктанов может способствовать усилению симптоматики: вздутию, болям.

Авокадо способно повышать уровень гистамина. Если у вас по утрам наблюдается покраснение щек, стекание слизи по задней стенке глотки, насморк, отечность, то желательно авокадо на некоторое время исключить из рациона.

Ошибочная польза: врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрамТворог (фото: pexels.com)

  • Творог

Максимально усваиваемый источник белка. Даже при употреблении вечером может быть полезен для организма в виде поддержки детоксикации.

В чем вред. Если вы употребляете творог из молока типа А1 - при его переваривании образуется большое количество бета-казоморфина-7, который может поддерживать воспалительные явления в организме.

У творога высокий инсулинемический индекс. А если вы еще добавляете в него подсластители или фрукты, этот индекс возрастает в сотни раз. Поэтому при диабете и ИР, творог не может являться продуктом выбора.

  • Овсянка

Для многих это любимый завтрак, который считается полезным. Безглютеновый злак, источник витаминов группы В, клетчатки и прочих полезных микроэлементов.

В чем вред. Содержит фитиновую кислоту, которая не позволяет усваиваться этим веществам. А когда вы часто употребляете овсянку, фитиновая кислота способна захватывать и ваши собственные микроэлементы. При этом вы можете усугубить такие состояния как анемия, повышенная утомляемость.⠀

Даже если овсянку замачивать, в отношении дефицитов микроэлементов это не работает. А технология приготовления овсянки зачастую превращает её в самый простой углевод. При ИР утренний приём углеводов крайне нежелателен.

Раньше нутрициолог предупредила об опасности хурмы, чтобы не попасть к хирургу.

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