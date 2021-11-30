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Особо опасные Е: нутрициолог перечислила самые вредные консерванты в продуктах

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Вторник 30 ноября 2021 18:01
Особо опасные Е: нутрициолог перечислила самые вредные консерванты в продуктах Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Еда - один из главных факторов, которые влияют на продолжительность и качество жизни. Прочитав этикетку, можно выбрать более здоровые продукты.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram перечислила самые опасные консерванты.

Особо опасные Е: нутрициолог перечислила самые вредные консерванты в продуктахКак выбрать безопасные продукты (фото: pexels.com)

Опасные консерванты

  • Е-218 (метилпарабен)

Накапливаются в организме человека, оказывают неблагоприятное воздействие.

  • Е-220 (Диоксид серы)

Синтетическое происхождение. Важно не допускать превышения нормы потребления данной пищевой добавки. Может вызвать аллергическую реакцию.

  • Е-211 (Бензоат натрия)

Рекомендуется избегать продуктов, если в составе наряду с данной пищевой добавкой есть аскорбиновая кислота (Ascorbic acid, vitamin C) или лимонная кислота (Citric Acid), поскольку при употреблении таких продуктов в желудке создается опасная реакция, а на организм может быть оказано неблагоприятное воздействие или аллергическая реакция.

Добавки, скрывающие сахар в пищевых продуктах

  • Патока (Мальтодекстрин, maltodextrin).
  • Карамельный сироп (сироп сахарный карамелизованный, сироп сахарный инвертный).
  • Сахарный колер (Е-150а, Е-150b, E-150c, E-150d, карамель).
  • Декстроза (Глюкоза, виноградный сахар, D- глюкоза).
  • Фруктоза (глюкозно-фруктозный сироп).
  • Сироп агавы может содержать 80 % фруктозы.

Особо опасные Е: нутрициолог перечислила самые вредные консерванты в продуктах

Какие консерванты не вредят здоровью (фото: pexels.com)

Синтетические сахарозаменители

  1. Цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (E952). Запрещена в некоторых странах. Подозревается в том, что может усиливать действие канцерогенов, хотя прямых доказательств тому нет.
  2. Ацесульфам калия (E950). Долгое время относительно вреда данного подсластителя велись споры. В настоящее время официально добавка признана безопасной для здоровья.
  3. Добавка Е-951 (Аспартам). Может вызвать аллергические реакции. Возможна индивидуальная непереносимость добавки, например, больными фенилкетонурией.
  4. Добавка Е-954 (Сахарин). В больших количествах добавка способствует росту опухолевых клеток.

Безопасные пищевые добавки

  • Е440 - Пектин, Pectine
  • Е901- Воск пчелиный, Beeswax
  • Е100 - куркумин
  • Е140 - (Хлорофилл)
  • Е160с - (экстракт паприки)
  • Е 160d - (Ликопин)
  • Е163 - (Антоциан) экстракт из винограда и ягод
  • E181 (Танин)

Раньше нутрициолог назвала главные продукты для поддержания желчного пузыря.

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