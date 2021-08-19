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Чтобы не было паразитов: нутрициолог рассказала, как правильно мыть зелень и ягоды перед едой

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Четверг 19 августа 2021 19:01
Чтобы не было паразитов: нутрициолог рассказала, как правильно мыть зелень и ягоды перед едой Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любой, выращенный на земле продукт, нуждается в предварительной обработке.⠀

Земля - живой организм, в котором живут миллионы различных бактерий, микро- и макроорганизмов.

Большинство из них - безвредны для здоровых людей, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Но, если у вас ослаблена функция ЖКТ, особенно понижена кислотность желудочного сока, например, если вы находитесь в стрессе, то следует замачивать зелень с солью, содой или натуральным уксусом, чтобы избавиться от яиц глистов.

Чтобы не было паразитов: нутрициолог рассказала, как правильно мыть зелень и ягоды перед едойЗелень нужно правильно мыть (фото: pexels.com)

Также, если продукт не органического / натурального происхождения, обрабатывался при выращивании пестицидами и гербицидами, обрабатываем продукты нужно особенным образом.

Как правиль мыть зелень

Результат удивит: нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость

1. Промываем в чистой воде.

2. Плоды с плотной кожурой промываем с содой (или счищаем кожуру).

3. Зелень и ягоды замачиваем в слабом растворе натурального уксуса, соды или соли на 10-15 мин (1 ст л соды / соли / уксуса на 1 литр воды).

Чтобы не было паразитов: нутрициолог рассказала, как правильно мыть зелень и ягоды перед едойПромывать нужно чистой проточной водой или замачивать (фото: instagram.com/naturomama.ru)⠀

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4. Еще один способ - использовать озонатор. Озонатор уменьшает количество пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов в продуктах, а также удаляет бактерии и яйца паразитов, но максимально сохраняет витамины и микроэлементы в продукте.

Раньше нутрициолог назвала лучшее средство от анемии.

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