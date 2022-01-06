ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переедаю и остаюсь голодной: как отследить причины и наверняка решить проблему

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 10:55
Переедаю и остаюсь голодной: как отследить причины и наверняка решить проблему Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Знакоме чувство: вы встаете из-за стола с полным желудком, а чувство насыщения не приходит. Или съедаете большую порцию, оставаясь голодной и через полчаса снова тянетесь за добавкой. Итак, чем может быть вызван такой голод после еды?

Натуропат Юлия Алешина назвала в Instagram основные причины ощущения постоянного голода и предложила решения.

Первая причина может быть связана с тем, что Вы пропускаете завтрак или сильно его уменьшаете. А завтрак очень важен, люди, которые регулярно завтракают, съедают за день меньше калорий.

Переедаю и остаюсь голодной: как отследить причины и наверняка решить проблему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Большие перерывы между приемами пищи ведут к тому, что организм в очередной приём пищи стремится накопить больше питательных веществ про запас и мы переедаем. Поэтому важно делать перекусы в течение дня.

Вы не пережевываете пищу долго. Есть надо медленно и долго, пережевывая каждый кусок по 30-40 раз. Тогда мы точно не переедим, поскольку чувство насыщения приходит только минут через 15.

Вы недостаточно пьете воды. Часто наш организм путает жажду с голодом. Поэтому, когда Вы почувствуете голод, попробуйте сначала выпить чистой воды и посмотрите на свои ощущения через 15 минут, возможно, чувство голода исчезнет.

Переедаю и остаюсь голодной: как отследить причины и наверняка решить проблему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы употребояете в пищу много сахара. Сладкие напитки и перекусы содержат много добавленного сахара, которые подогревают аппетит.

Стрессовые ситуации. Чаще всего нам инстинктивно хочется поднять эмоциональный фон, и лучше сладостей мы редко что-то находим. Вместо заедания стрессов можно внедрить в режим дня полезные активности, находящиеся далеко от еды.

Вы не высыпаетесь. Во время сна вырабатываются гормоны, один из которых лептин. Лептин посылает в мозг сигнал о насыщении. Если вы спите недостаточно, уровень лептина снижается и вы не чувствуете, что наелись привычным количеством еды.

Переедаю и остаюсь голодной: как отследить причины и наверняка решить проблему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофеин и спиртное также стимулируют аппетит. Если хотите есть меньше, пейте кофе только утром и очень осторожно относитесь к употреблению алкоголя.

Беременность и ПМС. Это гормоны, но тут нужно научиться контролировать свои эмоциональные всплески.

Если при изменении режима дня и питания не удается справиться с чувством голода, значит, у Вас могут быть проблемы со здоровьем. Например, это недостаток витаминов и микроэлементов. В таком случае нельзя заниматься самолечением и обязательно нужно обратиться за помощью к грамотному доктору.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко рассказала о полезном напитке идеальном для зимы.

Читайте LITE в Google News
диетолог Советы нутрициолога Советы врача
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине