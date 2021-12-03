В период эпидемий: нутрициолог назвала природный антисептик, который борется с вирусами
Если и существует продукт, который всем нужно иметь в доме в период эпидемий - это яблочный уксус. Этот природный антисептик борется с вирусами и бактериями и поддерживает организм, когда иммунитет особенно ослаблен.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс. ⠀
Яблоки (фото: pexels.com)
Яблочный уксус благотворно влияет на организм человека, он полезен для кожи, волос, суставов, центральной нервной системы и других органов. Он содержит витамины А, В1, В2, В6, С и Е, пектин, яблочную и пантотеновую кислоты, а также калий, фосфор, кальций, магний и медь. ⠀
Причины добавить яблочный уксус в свой рацион:
1. Калий и магний, который содержится в яблочном уксусе, способствуют укреплению сердца и поддержанию его мышечного тонуса.
2. Яблочный уксус положительно влияет на организм, восстанавливая и укрепляя нервную систему, блокируя нервные расстройства, депрессии, бессонницу.
3. Он содержит кальций, который возвращает бодрость.
4. Является природным антисептиком, который борется с вирусами и бактериями и поддерживает организм в период ослабленности иммунитета.
В результате действия яблочного уксуса иммунная система активизирует защитную функцию против стафилококков, стрептококков, пневмококков. Примеряйте его в период эпидемий.
Яблочный уксус можно сделать самим (фото: pexels.com)
5. Помогает при кандиде и молочнице.
6. Антигликемические свойства яблочного уксуса способствуют улучшению чувствительности к инсулину и управлению уровнем сахара в крови.
7. Яблочный уксус укрепляет сосуды, улучшает кровоток, ослабляет отеки, предупреждает варикоз, но при подобных проблемах не стоит заниматься самолечением, чтобы болезнь не прогрессировала.
8. Поможет очистить кожу.
- Можно добавить в воду в пропорции (50 мл уксуса на 100 мл воды) - и протирать проблемные участки кожи.
- Или добавить чашку уксуса в ванну, поможет сбалансировать PH вашей кожи.
9. Принимайте яблочный уксус при аллергии - он поможет вывести слизь из организма.
10. И самое главное, зачем его принимают все специалисты нутрициологии в мире - он повышает кислотность, чем способствует лучшему усвоению белка в рационе и других питательных веществ.
Как пить яблочный уксус
- 1 ч. л. на полстакана теплой воды - не горячей!
- 3 раза в день до приема пищи.
Противопоказания в применении яблочного уксуса:
людям, которые имеют заболевания слизистой оболочки, страдают от язвы желудка, гастрита, панкреатита, ожогов слизистых, а также при повышенной кислотности. Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма.