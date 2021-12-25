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Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога

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Суббота 25 декабря 2021 08:37
Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Многие знают, что алкоголь весьма калорийный и от него поправляются. При этом очень хочется на праздники выпить в компании друзей или семьи, да и просто иногда себя побаловать бокалом вина.

Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут минимизировать вред алкоголя для фигуры.

Алкоголь - это углевод. Причем простой. Поэтому ВСЕГДА дает легкий скачек инсулина с последующим повышением аппетита. И желание поесть даже после 1 бокала вина - логично.

В усвоении алкоголя берут участие молекулы жира и воды. Они есть в самом организме человека. Но если мы будем давать эти молекулы через еду - эффект опьянения будет замедляться, а процесс нейтрализации выпитого - ускоряться.

Поэтому… идеальная закуска под алкоголь исключает сложноусвояемые углеводы. Но обязательно содержит в себе жиры, белки и клетчатку.

Например:

  • Все виды фруктов и ягод;
  • Орехи и семечки;

Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога

  • Кокосовые и фруктовые чипсы;
  • Сыр выдержанный или молодой;
  • Сыр-косичка (лучше из козьего молока)
  • Паштет;
  • Хумус или бабагануш;
  • Гуакомолле;
  • Оливки и маслины;

Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Вяленые томаты;
  • Все вариации печеных/гриль овощей;
  • Нарезка соломкой свежих овощей (огурец, морковь, перец);
  • Нежирные сорта рыбы и морепродуктов.


Из всех этих продуктов можно сделать компасную тарелку закусок или легкий салат. Мой любимый вариант - руккола, томаты, слайды козьего сыра, креветки, вяленые томаты, специи, оливковое масло.

Вся подобная еда даст нам сытость и молекулы жира. А воду - для запуска более быстрого усвоения алкоголя - пьем просто со стакана в перерывах между глотками любимого вина.

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