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Как питаться в жару: диетолог назвала главные правила

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Четверг 29 июля 2021 13:32
Как питаться в жару: диетолог назвала главные правила Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Изменение температуры на улице диктует свои правила, и как ни странно, этот агрессивно солнечный период, неся за собой ряд неудобств, должен тоже регулироваться правилами, соблюдая которые, жизнь станет качественно приятнее.

Диетолог Наталья Саймоленко перечислила в Instagram основные правила, как правильно питаться в жару с пользой для организма.

Правило № 1

Летом мы потеем, и это физиологический процесс для терморегуляции. С потом мы теряем воду и важные электролиты - Na, K, Mg, Са, которые требуют заполнения.

Окрашенной жидкостью с сахаром или сахарозаменителями и пузырьками это трудно сделать, поэтому не "заедайте" жажду такими напитками, а слушайте свое тело и пополняйте водный баланс в первую очередь формулой H2O!

Правило №2

Безопасность, осторожность и бдительность. Помните о том, что жара вносит коррективы в качество продуктов, при несоблюдении правил хранения которых опасность увеличивается в геометрической прогрессии.

Особенно будьте бдительными к таким продуктам, как колбасные изделия, сырое мясо и рыба, молочные продукты, сливки, исключите те продукты, которые при условиях такой температуры быстро портятся. Избегайте доставок в эту пору, совместите приятное с полезным. Составьте здоровую тарелку сами или угостите себя блюдом в заведении из-под ножа.

Правило №3

Лето - это настоящий подарок нашему организму с точки зрения обогащения макро - и микронутриентов. Добавляйте в каждый прием пищи зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы В (особенно фолатами), С, антиоксидантами.

Как питаться в жару: диетолог назвала главные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ягоды, фрукты - обязательно, но, давайте попробуем без переедания (дыня и арбуз передают большой привет).

Разбавьте рацион холодными супами (гаспачо, холодный борщ, окрошка). Высококачественный белок найдете в яйцах, рыбе, мясе (без обжарки), бобовых. На завтрак и обед подойдут идеально.

Как питаться в жару: диетолог назвала главные правилаИллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)

Напомним, ранее диетолог раскрыла правила здорового ужина, который не навредит фигуре.

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