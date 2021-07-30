ПМС и болезненные месячные: нутрициолог дала список продуктов при гормональных сбоях
Многие думают, что обильные болезненные менструации, предменструальный синдром и болезненность молочных желез - "обычные явления" в жизни каждой женщины. На самом деле это не норма. Иногда это - симптомы гиперэстрогении.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что делать при гормональном сбое и посоветовала, как изменить свой рацион, чтобы наладить ситуацию.
Гиперэстрогенизм - это состояние, характеризующееся повышенным содержанием в организме женщины половых гормонов эстрогенов и их производных.
- Гиперэстрогенизм может быть вызван опухолями яичников,
- генетическими состояниями, такими, как синдром избытка ароматазы (также известный, как семейная гиперэстрогения),
- неправильным образом жизни или чрезмерным потреблением экзогенных источников эстрогена, включая лекарства, используемые в заместительной гормональной терапии и гормональной контрацепции.
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Попросите мужа купить вам малины (фото: pexels.com)
Гормональный сбой: как наладить ситуацию
Необходимо убрать:
- Стресс
- Пластик, бытовую химию
- Сою и соевые продукты
- Пшеницу, овес
- Люцерну
- Пиво
- Молочные продукты
- Мясо / рыбу низкого качества
Необходимо добавить:
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Оливки
- Авокадо
- Малину
- Семена замоченные
- Сырые орехи (замоченные)
- Продукты, богатые цинком (тыквенные семечки, темный шоколад)
- Продукты, богатые магнием (темный шоколад, маш)
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Авокадо и побольше зелени (фото: pexels.com)
Добавлю: если печень не готова работать эстрогенами правильно, правильно выводить продукты метаболизма, то все действительно может привести к гиперэстрогенизму в целом, поэтому важно работать и с печенью.
- Еще стоит добавлять продукты с витаминами группы В6, так как они помогают печени разрушать эстроген. Это будут орехи, злаки, морепродукты, фасоль, бананы.
- Стоит добавлять продукты, богатые цинком и также магнием, потому что от этого зависит здоровье иммунной, гормональной системы и нервной системы, что очень важно.
- Среди продуктов, богатых цинком, отдельно хочу выделить тыквенные семечки и рекомендовать вам делать из них молоко. Тыквенное молоко это вообще прекрасный продукт, потому что в нем содержится цинк и магний, такое молоко прекрасно для применения и в вечернее время, например, в составе чая масала или сделать золотой молоко с куркумой.
Тыквенное молоко можно делать самим из семян, а можно просто купить муку и смешивать ее с водой, можно туда добавлять тыквенное масло или с ягоды, например.
Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать и восставить печень.