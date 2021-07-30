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ПМС и болезненные месячные: нутрициолог дала список продуктов при гормональных сбоях

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Пятница 30 июля 2021 10:01
ПМС и болезненные месячные: нутрициолог дала список продуктов при гормональных сбоях Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие думают, что обильные болезненные менструации, предменструальный синдром и болезненность молочных желез - "обычные явления" в жизни каждой женщины. На самом деле это не норма. Иногда это - симптомы гиперэстрогении.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что делать при гормональном сбое и посоветовала, как изменить свой рацион, чтобы наладить ситуацию.

Гиперэстрогенизм - это состояние, характеризующееся повышенным содержанием в организме женщины половых гормонов эстрогенов и их производных.

  • Гиперэстрогенизм может быть вызван опухолями яичников,
  • генетическими состояниями, такими, как синдром избытка ароматазы (также известный, как семейная гиперэстрогения),
  • неправильным образом жизни или чрезмерным потреблением экзогенных источников эстрогена, включая лекарства, используемые в заместительной гормональной терапии и гормональной контрацепции.

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ПМС и болезненные месячные: нутрициолог дала список продуктов при гормональных сбоях

Попросите мужа купить вам малины (фото: pexels.com)

Гормональный сбой: как наладить ситуацию

Необходимо убрать:

  • Стресс
  • Пластик, бытовую химию
  • Сою и соевые продукты
  • Пшеницу, овес
  • Люцерну
  • Пиво
  • Молочные продукты
  • Мясо / рыбу низкого качества

Необходимо добавить:

  • Оливки

  • Авокадо
  • Малину
  • Семена замоченные
  • Сырые орехи (замоченные)
  • Продукты, богатые цинком (тыквенные семечки, темный шоколад)
  • Продукты, богатые магнием (темный шоколад, маш)

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ПМС и болезненные месячные: нутрициолог дала список продуктов при гормональных сбояхАвокадо и побольше зелени (фото: pexels.com)

Добавлю: если печень не готова работать эстрогенами правильно, правильно выводить продукты метаболизма, то все действительно может привести к гиперэстрогенизму в целом, поэтому важно работать и с печенью.

  • Еще стоит добавлять продукты с витаминами группы В6, так как они помогают печени разрушать эстроген. Это будут орехи, злаки, морепродукты, фасоль, бананы.
  • Стоит добавлять продукты, богатые цинком и также магнием, потому что от этого зависит здоровье иммунной, гормональной системы и нервной системы, что очень важно.
  • Среди продуктов, богатых цинком, отдельно хочу выделить тыквенные семечки и рекомендовать вам делать из них молоко. Тыквенное молоко это вообще прекрасный продукт, потому что в нем содержится цинк и магний, такое молоко прекрасно для применения и в вечернее время, например, в составе чая масала или сделать золотой молоко с куркумой.

Тыквенное молоко можно делать самим из семян, а можно просто купить муку и смешивать ее с водой, можно туда добавлять тыквенное масло или с ягоды, например.

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать и восставить печень.

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