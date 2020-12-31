Почему мы пьем шампанское на Новый год и с чем лучше его употреблять

Почему мы пьем шампанское на Новый год (фото: freepic.com)

Приближается новогодняя ночь и практически каждый украинец представляет ее себе с бокалом шампанского. Но откуда же пришла традиция пить игристое именно в канун Нового года, 31 декабря.

Традиция пить шампанское появилась в Украине, начиная с ХІХ века. В 1878 году князь Голицын открыл первый в Украине завод шампанских вин в Новом свете. Но на тот момент люди больше предпочитали рейнские вина, водку, а также разные настойки и наливки, которые заготавливали еще с лета. Об этом пишет Kraina.ua.

Поэтому даже в семьях с небольшим достатком бутылочка крепкого вина была и приготовлена специально к празднику.

А в 1960 году украинские виноделы открыли технологию постоянной шампанизации, которая, в результате, позволила производить напиток с "пузырьками", снизив его стоимость, и сделав его более доступным к покупке. Помимо этого, в начале 60-х годов, правительство СССР приняло решение обеспечивать на Новый год каждую семью как минимум одной бутылкой игристого.

С тех пор традиция открывать на Новый год "Советское шампанское" стала одним из незаменимых атрибутов зимнего праздника. Люди перед Новым годом обычно закупали огромное количество бутылок. И с тех пор шампанское стало напитком, без которого не обходится празднование Нового года во многих семьях. Правда, сейчас у нас есть уже богатый выбор игристых вин, помимо "Советского шампанского".

С чем пьют шампанское

Шампанское пьют как перед едой (в качестве аперитива), так и во время еды — под вторые блюда и десерт. Ассортимент закусок к шампанскому может быть очень разнообразен. Это могут быть фрукты, бутерброды с икрой, сыр, салаты, блюда из белого мяса, дичи, фруктовые десерты.

А вот закусывать шоколадкой шампанское эксперты не рекомендуют.

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