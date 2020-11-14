ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Новина українською → Суббота 14 ноября 2020 13:52
Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Специалист по питанию перечислила распостраненные причины постоянного чувства голода

Постоянное чувство голода и желание что-то съесть часто становиться настоящим препятствием на пути к снижению веса, да и является тревожным звоночком организма. Что же кроется за этим порывом? Об этом на странице в Instagram рассказала специалист по питанию и правильному очищению организма Валентина Ивушкина.

Здоровый человек спокойно переносит 4-5-часовые промежутки между приемами пищи. Поели – и через час-два снова голодны? Нужно разбираться в причинах.

1.Избыточный бактериальный рост. Здесь все просто: бактериям нужно чем-то питаться. Человек кормит не только себя, но и их, а потому постоянно недоедает и постоянно испытывает дефицит витаминов и минералов. При избыточном бактериальном росте язык бледный и белёсый, часто с налётом; молочница; может быть грибок на стопах; несвежее дыхание; отёчное лицо; вздутие и брожение в животе.

Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Слабость пищеварения. Обычно это происходит по причине недостатка желчных кислот (пищеварительного тепла), увеличения слизи, а конкретно слизи переваривающей, которая представлена соляной кислотой. Если этой слизи много, то она будет раздражать стенки пустого желудка уже спустя два часа после еды, когда пища продвинулась из желудка ниже по пищеварительному тракту. Это будет вызывать дискомфорт, боль, отрыжку, рефлюкс, изжогу. И человеку неосознанно хочется перекусить, чтобы соляная кислота отвлеклась на переваривание еды – тогда неприятные симптомы на время стихают, до следующего "приступа".

3.Сахарный диабет. Если при наступлении даже легкого голода вам становится нехорошо, появляется слабость, головные боли, промежутки более 4 часов держать тяжело, возможно, это признаки гипогликемии. Хорошо бы взять глюкометр и проверить, снижен ли уровень глюкозы (гипогликемия при сахарном диабете 2 типа возникает из-за избыточного уровня инсулина в организме). При таких симптомах обязательно нужно исключить сахарный диабет.

Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Ваш прием пищи недостаточно питательный. Тогда нужно делать его более плотным и сытным. Например:

Вместе с тарелкой гречки утром можно съесть немного ржаного хлеба с кусочком курицы или индейки.

Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Фото: instagram.com/smartdetoxru

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик рассказала, как побороть вечерний аппетит.

К слову, диетолог Ева Шишова представила гид по популярным диетам и кратко рассказала о каждой из них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда диетолог похудение правильное питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минздраве отреагировали на решение Львова по карантину на выходных
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Минздраве отреагировали на решение Львова по карантину на выходных