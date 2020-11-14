Почему все время хочеться есть: эксперт дала исчерпывающий ответ худеющим

Специалист по питанию перечислила распостраненные причины постоянного чувства голода

Постоянное чувство голода и желание что-то съесть часто становиться настоящим препятствием на пути к снижению веса, да и является тревожным звоночком организма. Что же кроется за этим порывом? Об этом на странице в Instagram рассказала специалист по питанию и правильному очищению организма Валентина Ивушкина.

Здоровый человек спокойно переносит 4-5-часовые промежутки между приемами пищи. Поели – и через час-два снова голодны? Нужно разбираться в причинах.



1.Избыточный бактериальный рост. Здесь все просто: бактериям нужно чем-то питаться. Человек кормит не только себя, но и их, а потому постоянно недоедает и постоянно испытывает дефицит витаминов и минералов. При избыточном бактериальном росте язык бледный и белёсый, часто с налётом; молочница; может быть грибок на стопах; несвежее дыхание; отёчное лицо; вздутие и брожение в животе.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Слабость пищеварения. Обычно это происходит по причине недостатка желчных кислот (пищеварительного тепла), увеличения слизи, а конкретно слизи переваривающей, которая представлена соляной кислотой. Если этой слизи много, то она будет раздражать стенки пустого желудка уже спустя два часа после еды, когда пища продвинулась из желудка ниже по пищеварительному тракту. Это будет вызывать дискомфорт, боль, отрыжку, рефлюкс, изжогу. И человеку неосознанно хочется перекусить, чтобы соляная кислота отвлеклась на переваривание еды – тогда неприятные симптомы на время стихают, до следующего "приступа".



3.Сахарный диабет. Если при наступлении даже легкого голода вам становится нехорошо, появляется слабость, головные боли, промежутки более 4 часов держать тяжело, возможно, это признаки гипогликемии. Хорошо бы взять глюкометр и проверить, снижен ли уровень глюкозы (гипогликемия при сахарном диабете 2 типа возникает из-за избыточного уровня инсулина в организме). При таких симптомах обязательно нужно исключить сахарный диабет.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Ваш прием пищи недостаточно питательный. Тогда нужно делать его более плотным и сытным. Например:

Вместе с тарелкой гречки утром можно съесть немного ржаного хлеба с кусочком курицы или индейки.

Фото: instagram.com/smartdetoxru

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