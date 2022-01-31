Подавляет вирусы и выводит токсины: нутрициолог назвала простое средство для иммунитета
Со всех сторон только и разговоров, что о сезонных простудах и вирусах? Так хочется уберечь и себя, и свою семью в зимний период! Оказывается, натуральные средства часто справляются с этими вопросами лучше, чем море аптечных витаминов.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем блоге о здоровом питании в Instagram посоветовала укреплять иммунитет при помощи простого натурального средства.
Это средство – березовый гриб чага. Оно давно широко используется в народной медицине для профилактики и лечения онкологических заболеваний. А так же для облегчения состояний при болезнях желудочно-кишечного тракта.
Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Доказано, что экстракт чаги подавляет развитие коронавируса. По данным ученых, чага показала высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2.
Нутрициолог подчеркнула, что часто выбирать стоит не просто чагу, а экстракт чаги, где содержатся полезные вещества в концентрированном виде и более биодоступны.
Экстракт чаги в настоящее время пользуется огромным спросом в Японии и Китае.
Чага уникальна большим количеством меланина и антиоксидантов, которые борются с оксидативным стрессом.
Чем полезна чага
- Повышает иммунитет (в том числе, при ВИЧ), сопротивляемость вирусным, микробным и грибковым возбудителям.
- Обладает противоопухолевой активностью.
- Оказывает противовоспалительное действие.
- Выводит токсины и тяжелые металлы.
- Помогает при отравлениях, интоксикации.
- Тонизирует, улучшает обмен веществ.
- Ускоряет восстановление после операций, травм и болезней.
- Улучшает память, восстанавливает обмен веществ мозговой ткани после травм и инсультов.
- Повышает выносливость.
Чага (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Особенно чага рекомендуется:
- в качестве симптоматического средства для улучшения состояния при онкологии, усиления активности противоопухолевых препаратов,
- при гастрите, язвах, колитах, полипах в ЖКТ, запорах,
- герпесе,
- сердечных заболеваниях,
- туберкулезе,
- дискинезии желчевыводящих путей и заболеваний печени,
- для стабилизации артериального давления,
- при диабете и преддиабете,
- при лучевой болезни.
Местное использование:
- предотвращает нагноение при ссадинах и порезах,
- полоскания при пародонтозе, пародонтите, стоматите.
Внимание! Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, перед употреблением проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, как провести эффективный домашний детокс, все просто.