Похудение без стресса: диетолог предостерегла от серьезных ошибок

Девушки часто зацикливаются на похудении, что забывают жить в реальном мире, в котором, кроме похудения есть много интересного. Чтобы выглядеть здорово и здорово, нужно не только заниматься своим телом, но и правильно мыслить. О том, какие ошибки совершают худеющие и получат в последствии лишь стресс рассказала диетолог Татьяна Дик.

1. Ежедневное взвешивание.

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Да, когда ты скачешь на весы каждый день (а кто-то и несколько раз в день), ты пытаешься преувеличить свой результат, но вместо ожидаемого, ты видишь другие, реальные цифры. Расстраиваешься. Ищешь новую диету. И так каждый день.

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2. Ориентир на весы.

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Не нужен смотреть только на весы. По степени важности и необходимости, на первом месте фото, затем замеры и потом только вес. Делай фото раз в 10 дней, а то и реже. В одном и том же белье, комнате, свете.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Боязнь праздников.

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Кто-то ждёт, когда закончатся праздники, чтобы взять себя в руки. Но как бы вы себя не обманывали, у вас не получится сделать это и после праздников. Потом вы вспомните еще что-то.

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Праздники есть у всех. И что? Ты готовишься не на конкурс Мисс Мира. Не впадай в крайности.

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4. Разгрузки.

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После праздника надо разгрузиться. Ну а как еще? На самом деле никак. Просто питайтесь адекватно на следующий день и все. Не нужно сидеть на кефире или гречке. Так как это стресс для организма, и для твоей психики. Ты закладываешь в свою голову неправильную модель похудения, когда решишь бросить (а ты решишь), то будешь считать это мучением.

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)