Похудеть к лету: диетолог рассказала, с чем пить чай на полезном питании

Правильно питание не исключает вкусностей. И даже привычку пить чай с чем-то вкусным не обязательно вычеркивать, можно просто заменить вкусности на полезные.

Об этом рассказала в своем блоге в Instagram диетолог Ольга Безлуцкая.

Весенние месяцы для многих - время похудения, подготовки тела к лету, а значит - время, когда питание становится правильным, с минимумом сладостей, хлебных изделий и максимумом зелени, фруктов и овощей. Если вы привыкли пить чай со всякими вкусностями и не можете пока отказаться от этой привычки, стоит сладости заменить на полезный аналог.

От горького шоколада до сухофруктов - выбо есть всегда (фото: https://pixabay.com/)

Подборка полезных вкусностей к чаю от диетолога: