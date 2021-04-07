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Похудеть к лету: диетолог рассказала, с чем пить чай на полезном питании

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 18:09
Похудеть к лету: диетолог рассказала, с чем пить чай на полезном питании Вкусности могут быть полезными (фото: https://pixabay.com/)
Автор: Lite

Правильно питание не исключает вкусностей. И даже привычку пить чай с чем-то вкусным не обязательно вычеркивать, можно просто заменить вкусности на полезные.

Об этом рассказала в своем блоге в Instagram диетолог Ольга Безлуцкая.

Весенние месяцы для многих - время похудения, подготовки тела к лету, а значит - время, когда питание становится правильным, с минимумом сладостей, хлебных изделий и максимумом зелени, фруктов и овощей. Если вы привыкли пить чай со всякими вкусностями и не можете пока отказаться от этой привычки, стоит сладости заменить на полезный аналог.

Похудеть к лету: диетолог рассказала, с чем пить чай на полезном питанииОт горького шоколада до сухофруктов - выбо есть всегда (фото: https://pixabay.com/)

Подборка полезных вкусностей к чаю от диетолога:

  • Мед – акациевый, каштановый, гречишный, любой станет великолепным десертом к чаепитию. Витамины, микроэлементы, антиоксиданты, такое лакомство кроме непередаваемого вкуса обладает еще и целебным воздействием. Добавьте в мед любимые орехи - и индекс полезности десерта увеличиться в разы.⠀
  • Сухофрукты, категория полезных десертов номер два. Курага, чернослив, изюм - в них сконцентрирована вся сила фруктов. Горсточка сухофруктов в день - и можете выбросить все свои БАДы. Добавьте в вашу смесь меда и орехов немного сухофруктов.
  • Пастила, мармелад, зефир - сладости из категории полуполезных, в них содержится сахар или фруктоза. Но остальная часть состава - это фруктовое пюре, что не может не радовать. А лучше приготовьте такие десерты самостоятельно, из яблок, слив или смородины. Чай с собственноручно приготовленной яблочной пастилой не только поможет сбросить вес, но и повысит самооценку.
  • Рахат-лукум, халва, козинаки - полезные, вкусные, но очень калорийные восточные сладости. Но если стоит выбор между куском торта и кусочком ароматной халвы, без сомнений, выбирайте последнее.
  • Горький шоколад - не только полезный десерт, но и отличный энергетик. Покупайте самый дорогой, в этом случае на качестве экономить не нужно.

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