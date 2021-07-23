Полезно и необычно: топ-3 потрясающих соленых десерта от нутрициолога

Соленые десерты ничем не уступают сладким, более того, они куда полезнее и содержат меньше калорий. Как быстро приготовить себе такое лакомство рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова.

Говоря о каждом продукте, мы должны понимать нутритивную ценность, то есть в чем польза? Йогурт - это продукт ферментации. Если говорим о полноценном рационе, то опция "продукты ферментации" должна быть. Польза: работает лучше пробиотиков в капсуле. Сюда же комбуча (чайный гриб), кимчи, квашенная капуста.

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Как сочетать?

Не лучший вариант: йогурт/творог + сухофрукты. Молочные продукты от природы сладкие, содержат лактозу и имеют высокий инсулиновый индекс. Сочетание со сладким только усилит пики, в том числе пики голода.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Сочетайте с соленым:

Козий йогурт + чиа + мускатный орех + ягоды (черника).

Козий йогурт + чиа+ вакамэ (водоросли в японской кухне).

Козий йогурт + зелень (кинза, петрушка, мизуна) + чиа + куркума.

Альтернативой может быть кокосовый йогурт.

Также эксперт поговорила смузи из сезонных фруктов. Не пейте фрукты! Фрукты и ягоды содержат три типа сахара: фруктозу, глюкозу и их комбинацию, называемую сахарозой.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Природа подумала о нас и добавила клетчатку в фрукты, она замедляет высвобождение сахаров в кровь. Чем больше измельчен продукт, тем быстрее высвобождение. Поэтому жуем, а не пьем!

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Все-таки если пьете, используйте не сладкие фрукты, лучше зеленое яблоко. Преимущественней ягоды. Добавьте зелень, специи, корень куркумы, имбирь - полноценно насыщает вкусом. Да и "летний" метаболизм нам позволяет съесть чуть больше фруктов, если не забываем про физактивность.