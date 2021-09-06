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Полезные жиры и правильный отпуск: топ-9 правил крепкого иммунитета от нутрициолога

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Понедельник 06 сентября 2021 13:38
Полезные жиры и правильный отпуск: топ-9 правил крепкого иммунитета от нутрициолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Как улучшить свой иммунитет? Этим вопросом в наше время задается каждый, ведь в условиях пандемии, да еще и в преддверии сезонных эпидемий он становится актуален как никогда.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram озвучила важные правила крепкого иммунитета и пояснила, что влияет на защитные силы организма.

В первую очередь стоит помнить, что иммунитет это:

  • 50% наших действий ежедневно
  • 25% генетика
  • 25% экология

Мы можем влиять на иммунитет естественным способом:

1. Высыпайтесь
2. Ешьте больше цельных растительных продуктов
3. Ешьте больше полезных жиров

Полезные жиры и правильный отпуск: топ-9 правил крепкого иммунитета от нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Ешьте больше ферментированных продуктов или можно использовать добавки с пре- и пробиотиками
5. Ограничить поступление сахара
6. Тренироваться в меру
7. Повышать нетренировочную активность
8. Ежедневно восполняйте воду
9. Управляйте своим стрессом и напряжением

И только после того, как это все сделано, можно подумать про добавки, которые поддержать иммунитет. Эти пункты составляют 50% успеха в работе нашей иммунной системы.

Полезные жиры и правильный отпуск: топ-9 правил крепкого иммунитета от нутрициолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На генетику мы не можем повлиять, а экология - очень важный момент, и если мы не можем переехать ближе к морю на постоянную основу, то мы можем продумывать свой отдых так, чтобы уезжать к морю хотя бы на 2-4 недели за раз.

Наши поездки на море на неделю с учетом 2-х перелетов — это не всегда про здоровье. Так как самолет дает сильную нагрузку на иммунитет. И особенно когда мы летим из зимы в лето и обратно, вот это больше про эмоциональный отдых, чем про отдых для здоровья.

Мы когда переходим на ЗОЖ и на ПП сразу ждем от организма чудес, но так не бывает. Если у вас есть хроника, которая тянется годами, то только спустя годы, вы увидите, что организм не реагирует так, как реагировал на раздражители.

Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что поможет укротить ночной аппетит.

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