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Полезный лайфхак: нутрициолог сказала, где брать железо тем, кто не ест мясо

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 20:01
Полезный лайфхак: нутрициолог сказала, где брать железо тем, кто не ест мясо Усталость часто – признак анемии (pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Можно ли отказаться от животных продуктов правильно, без вреда для организма? Где брать витамин В12, как компенсировать железо и медь и другие нутриенты?!

Как ни крути, некоторые важные элементы для организма мы получаем, в основном, из животных продуктов. Однако, все возможно, главное – точно сбалансировать меню и восполнять дефициты.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Гоголева.

В погоне за железом оказывается все больше и больше людей! Почему этот дефицит так заметен? Организму, чтобы производить здоровые и работоспособные кровяные тельца, жизненно необходимы соли фолиевой кислоты, железо, В12 и медь. От этого зависит, будет ли наш кровоток, "как бурная река" доставлять все питательные элементы клеткам или, как "старый паровоз", еле двигаться.

Важно не допускать дефициты и регулярно употреблять в пищу лучшие поставщики железа из растительного мира.

Нутрициолог призналась, что на ее приемах часто встречаются женщины, которые жалуются на низкий уровень железа, анемию, хроническую усталость, серый цвет лица и проблемы с циклом.

"Одним из таких примеров стала женщина, которая более 5 лет была вегетарианкой без мяса, рыбы, яиц и других животных продуктов в рационе.

В итоге после родов – резкий упадок сил, железодефицит, нехватка фолиевой кислоты, В12, жирорастворимых витаминов, в частности витамина Д и еще целый список жалоб", - рассказала Анна.

Полезный лайфхак: нутрициолог сказала, где брать железо тем, кто не ест мясоКак восполнить железо (фото: pexels.com)

  • Поэтому очень важно, особенно для вегетарианцев или тех, кто отказался на время от продуктов животного происхождения, точно сбалансировать меню и восполнить нутриенты.
  • Следует почти вдвое увеличить рекомендуемую дневную норму потребления железа, чтобы предотвратить его дефицит.

Продукты, богатые железом:

  1. Стручковые овощи.
  2. Соевые бобы.
  3. Тофу.
  4. Орехи (особенно – миндаль и кедр).
  5. Сухофрукты (особенно – курага).
  6. Темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листовая капуста, кале, ботва репы).
  7. Цельные злаки.

Также важно пользоваться лайфхаком: чтобы железо усвоилось лучше, сбрызгивайте железосодержащие продукты соком лимона.

Раньше диетолог поделилиась идеей подарка для мужчин на Новый год, вклад в здоровье.

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