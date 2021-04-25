Польза интервального голодания и вред молочки: врач развеяла мифа-страшилки в диетологии

Тема диетологии и правильного питания обрастает огромным колличеством мифов, которые искуссно подогревают продвигают в массы блогеры и статьи из Интерета. Но всем ли им стоит верить или многие не более, чем страшилки на ночь? Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Лакуста.

Интервальное голодание полезно

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Полезно, но не для всех. И первое противопоказание - это РПП (растройство пищевого поведения). Длинные промежутки между приемами пищи являются триггерами переедания. Поэтому во всем должна быть индивидуализация! Есть склонность к перееданию? Отменяем! Про людей с низкой массой тела на ИГ и говорить не стоит.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Молочка и онкология

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Основная часть мифов вокруг молочки возникает из-за наличия непереносимости лактозы во взрослом возрасте, что генетически обусловлено и абсолютно нормально. А при употреблении высоколактозных продуктов при непереносимости никаких гнили, слизи, камней она не образует. Всего лишь вздует живот.

Связь молока и рака НЕ УСТАНОВЛЕНА, есть одна спорная работа, которая указывает на наличие связи рака простаты и употребления молока. А вот вероятность развития онко патологии кишечника, желудка, молочных желез при введении кисло-молочных продуктов снижается!



Закисление

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рН крови строжайше регулируется и отклонение в десятые доли чревато развитием реанимационных ситуаций.

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Самонадеянно думать, что, съев огурец вместо куска курицы, наш рН организма станет больше щелочным. Иначе наш род человеческий вымер бы давно, управляя мы собой с помощью еды.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мерять рН слюны и мочи (как это делают гуру детокса), находить кислую среду и потом покупать щелочную воду для оздоровления - это тот еще бред. Отдайте эти деньги на хорошие продукты или на новое платье. рН мочи изменяется в более кислое после животного белка и становится более щелочным после овощей - это нормально (и это используется в лечебной диетотерапии), но оценивать кислотность организма по моче или слюне - это ну совсем не верно.

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В желудке среда кислая, в кишечнике - более щелочная, и наши системы гомеостаза поддерживает это точнейшим образом. Не будьте наивны, думая, что фреш из сельдерея или вода с лимоном вас сделает более щелочной.