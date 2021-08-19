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Поможет очистить печень: нутрициолог назвала мощное средство для детокса

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 18:05
Поможет очистить печень: нутрициолог назвала мощное средство для детокса Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Скоро осень - пора простуд, но если иммунитет в норме, то все вирусы пройдут мимо. Одно из самых мощных средств для очищения организма и усиления его защитных сил - это сок ростков пшеницы или витграсс.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге в Instagram назвала 15 причин, почему вы должны обязательно включить витграсс в рацион.

Витграсс - это мощнейший иммуномодулятор, подаренный человеку природой.

Поможет очистить печень: нутрициолог назвала мощное средство для детоксаСок ростков пшеницы - мощный иммуностимулятор (фото: pexels.com)

Чем полезен витграсс

  • Сок проростков пшеницы содержит до 70 % хлорофилла.
  • Сок проростков пшеницы, как и других растений, насыщен кислородом. При употреблении, он насыщает кислородом мозг, другие ткани и органы человека, создавая оптимальный уровень насыщенного кислородом среды.
  • Хлорофилл имеет антибактериальное действие и может использоваться как лечебное средство внутреннего и внешнего употребления.

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Поможет очистить печень: нутрициолог назвала мощное средство для детоксаЭтот сок поможет очистить печень (фото: instagram.com/biotorium)

  • Останавливает рост и развитие всех известных патогенных бактерий.
  • Благодаря высокому содержанию магния хлорофилл принимает участие в синтезе ферментов, которые восстанавливают половые гормоны, активизирует генеративные функции организма.
  • Хлорофилл в составе сока проростков пшеницы способен вымывать из организма остатки лечебных химических препаратов.
  • Хлорофилл способен нейтрализовать целый ряд известных токсинов.
  • Оказывает содействие очищению печени.
  • Хлорофилл улучшает состояние больных сахарным диабетом.

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  • Нормализует кровяное давление, очищает капилляры.
  • Даже в небольшом количестве сок проростков пшеницы отстраняет гнилостные явления зубов.
  • Предотвращает раннее поседение волос.
  • Сок проростков пшеницы улучшает процесс переваривания пищи.
  • Чрезвычайно эффективен при запорах.
  • Сок проростков пшеницы выводит из организма трудные металлы, радионуклиды.

Раньше нутрициолог дала список продуктов, нужных в каждом холодильнике.

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