Поможет очистить печень: нутрициолог назвала мощное средство для детокса
Скоро осень - пора простуд, но если иммунитет в норме, то все вирусы пройдут мимо. Одно из самых мощных средств для очищения организма и усиления его защитных сил - это сок ростков пшеницы или витграсс.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге в Instagram назвала 15 причин, почему вы должны обязательно включить витграсс в рацион.
Витграсс - это мощнейший иммуномодулятор, подаренный человеку природой.
Сок ростков пшеницы - мощный иммуностимулятор (фото: pexels.com)
Чем полезен витграсс
- Сок проростков пшеницы содержит до 70 % хлорофилла.
- Сок проростков пшеницы, как и других растений, насыщен кислородом. При употреблении, он насыщает кислородом мозг, другие ткани и органы человека, создавая оптимальный уровень насыщенного кислородом среды.
- Хлорофилл имеет антибактериальное действие и может использоваться как лечебное средство внутреннего и внешнего употребления.
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Этот сок поможет очистить печень (фото: instagram.com/biotorium)
- Останавливает рост и развитие всех известных патогенных бактерий.
- Благодаря высокому содержанию магния хлорофилл принимает участие в синтезе ферментов, которые восстанавливают половые гормоны, активизирует генеративные функции организма.
- Хлорофилл в составе сока проростков пшеницы способен вымывать из организма остатки лечебных химических препаратов.
- Хлорофилл способен нейтрализовать целый ряд известных токсинов.
- Оказывает содействие очищению печени.
- Хлорофилл улучшает состояние больных сахарным диабетом.
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- Нормализует кровяное давление, очищает капилляры.
- Даже в небольшом количестве сок проростков пшеницы отстраняет гнилостные явления зубов.
- Предотвращает раннее поседение волос.
- Сок проростков пшеницы улучшает процесс переваривания пищи.
- Чрезвычайно эффективен при запорах.
- Сок проростков пшеницы выводит из организма трудные металлы, радионуклиды.
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