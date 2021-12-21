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Повышают иммунитет и помогают от мигрени: нутрициолог шокировала правдой о пивных дрожжах

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 11:01
Повышают иммунитет и помогают от мигрени: нутрициолог шокировала правдой о пивных дрожжах Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Может, для кого-то это станет удивлением, но пивные дрожжи – это настоящий суперфуд!

Натуральные пивные дрожжи содержат большое количество селена, витамина В2, B1, B3, B6, меди, фолиевой кислоты (B9) и других полезных нутриентов.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.⠀

Повышают иммунитет и помогают от мигрени: нутрициолог шокировала правдой о пивных дрожжахПивные дрожжи (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Пивные дрожжи: польза

1. Необходимо каждый день употреблять продукты, в которых содержатся витамины группы В, так как они являются водорастворимыми и быстро выводятся из организма. Витамины группы В вносят вклад в здоровье пищеварения, мозга, нервной системы, а главное для женщин - для кожи, сильных красивых волос.

2. Для преодоления глютеновой непереносимости, нужно употреблять витамины группы В, в том числе.

3. Также пивные дрожжи помогают улучшить состояние при анемии в том случае, когда снижен витамин В2.

4. Пивные дрожжи помогают гармонизировать сахар в крови, повысить чувствительность к инсулину, так как содержат хром. Хром необходим тем, у кого есть сердечные заболевания.

5. Несколько исследований показали, что пивные дрожжи эффективны для остановки диареи при приеме антибиотиков, потому что это своеобразные пробиотики. Также исследования показали, что дрожжи оказали хорошее влияние при синдроме раздраженного кишечника. Различные плюсы пробиотиков, также относятся к пивным дрожжам.

Повышают иммунитет и помогают от мигрени: нутрициолог шокировала правдой о пивных дрожжахОт анемии помогут пивные дрожжи (фото: pexels.com)

6. Помогают улучшить зрение, в том числе при глаукоме.

7. Накопительным эффектом за несколько месяцев помогают справиться полностью или уменьшить проявления головной боли / мигрени.

8. Имеют иммунные защитные свойства и помогают уменьшить симптомы простуды.

9. Нутрициологи также назначаеют пивные дрожжи при фурункулах.

Противопоказания: болезни почек, дисбактериоз, грибковые инфекции, болезнь Крона, аллергия на дрожжи.

Стоит посоветоваться со специалистом при приеме лекарств от депрессии, кровяного давления, при диабете.

Не подходят людям, которые избегают глютен в питании.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, чего не стоит есть, если появился герпес, быстрее уйдет.

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