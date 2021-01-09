ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как правильно выбрать и употреблять мясо: ценные секреты от диетолога

Новина українською → Суббота 09 января 2021 13:25
Как правильно выбрать и употреблять мясо: ценные секреты от диетолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Мясо – привычный продукт на столе среднестатистического украинца. Правильно выбрать мясо не менее важно, чем хорошо его приготовить, поэтому диетолог Тиана Фиалкова рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке этого продукта.

По словам эксперта, самое главное – это качество мясо. Постарайтесь употреблять мясо самого высокого качества, которое можете себе позволить. Лучший вариант - мясо животных травяного откорма с небольших фермерских хозяйств.

В идеале животных должны выращивать без гормонов, антибиотиков и вакцин.

Как правильно выбрать и употреблять мясо: ценные секреты от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Второй вариант - мясо диких животных. Это будет сравнительно более чистый вариант мяса по составу чем на прилавках супермаркета.

Почему стоит избегать мяса животных, выращенных на предприятиях мясо-молочной отрасли? Главная причина - ужасный состав и качество корма. Животным дают самый дешевый корм, обычно это кукуруза и ГМО-соя. И по факту, конечный потребитель, то есть мы, получает с мясом животных все то из корма.

Как есть мясо. Не в каждый прием пищи. Оптимально на обед или очень ранний ужин. Так как мясо долго переваривается в желудке и может не успеть покинуть верхние отделы ЖКТ до того, как вы заснете. Не каждый день.

Как правильно выбрать и употреблять мясо: ценные секреты от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исходите из своего состояния здоровья. Нет одного правила для всех. Для кого-то комфортным будет включать мясо в свой рацион пару раз в месяц, а кому-то легко по ощущениям есть мясо пару раз в неделю.

Всегда употребляйте мясо с большой порцией свежей зелени. А зимой подходят салаты с сырой/квашенной капустой.

Не сочетайте с мясом другие животные белки и тем более жиры. Жиры стоит ограничить даже растительные (масла, орехи). Тем быстрее переварится мясо. И тем легче будет для вашей печени. Меньше будет сонливости, лучше будут идти процессы детоксикации в печени.

Не ешьте сладкие изделия и сладкие фрукты в течение 2-3 часов после употребления мяса. Это приводит к нарушению углеводного обмена.

Напомним, что ранее мы писали, как отличить натуральное мясо от некачественного, напичканного химией.

Кстати, диетолог Анна Белокоз рассказала, как выбрать правильные сладости для детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда здоровое питание диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине