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Действенная схема: эти простые рекомендации помогут похудеть без спортзала

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Пятница 24 декабря 2021 19:09
Действенная схема: эти простые рекомендации помогут похудеть без спортзала Два варианта, чтобы похудеть (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Обилие вкусной еды на новогодних столах часто приводит к лишним кило и размышлениям в духе: "И как же мне все это теперь "сбросить".

Спортивный тренер и нутрициолог Илья Казюра рассказал в своем Instagram, как похудеть в домашних условиях – без особых тренировок в зале.

"Все знают, что для того, чтобы похудеть, необходимо создать дефицит энергии в организме. И создавать этот дефицит можно за счет сокращения количества входящей еды в организм, либо же за счет увеличения своих энергетических трат.

Так что все очень просто: либо вы меньше едите, либо вы больше двигаетесь!", – объяснил тренер.

Действенная схема: эти простые рекомендации помогут похудеть без спортзалаНе хочется двигаться - можно просто не есть (фото: pexels.com)

Для тех, кто не любит ходить на тренировки, либо в силу определенных особенностей по здоровью имеет противопоказания, он рассказал, что и без тренировок можно успешно снижать вес, соблюдая диетологические рекомендации.

"Более того: как показывает практика, те, кто худеет только на одном питании, видят движение стрелки на весах даже быстрее.⠀

Ведь у тренирующихся за счет травмирования мышц формируется некий отек, маскирующий эффект диеты. Но это лишь маскирующий эффект", – добавил тренер.

А вот очевидный и главный минус "похудения без тренировок" заключается в бОльшей потере мышечной массы при общем снижении килограммов.

"Да-да! Вы потеряете больше нужной для нас физиологически-активной, энерготратной мышечной ткани. Но худеть вы будете, все равно соблюдая дефицит. Поэтому выбор лично за каждым".

Раньше нутрициолог рассказала, где брать железо тем, кто не ест мяса.

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