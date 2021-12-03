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Пять кило уйдут легко: диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративу

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Пятница 03 декабря 2021 10:01
Пять кило уйдут легко: диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративу Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хочу похудеть к новогоднему корпоративу! Получится? Да, если до идеального веса вам необходимо скинуть 3-5 кг.

В диетологии оптимальным считается терять в месяц не более 5 кг. И это будет качественное снижение веса, рассказала в своем Instagram диетолог и нутрициолог Марина Сергеева.

Пять кило уйдут легко: диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративуПростые шаги к похудению (фото: pexels.com)

Как быстро похудеть: что можно начать делать самостоятельно уже сегодня⠀

  • Убрать из рациона так называемый пищевой мусор: полуфабрикаты, колбасу и т. п.⠀.
  • Исключить или минимизировать быстрые углеводы: сахар, конфеты, мучное, дрожжевое, картофель, макароны, белый рис.
  • Организовать для себя три полноценных приема пищи, без перекусов.
  • Следить за водным режимом.⠀

Пять кило уйдут легко: диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративу

Вместо пищевого мусора - полезности (фото: pexels.com)

Если вы дисциплинированны, этих простых шагов вам будет достаточно, чтобы за месяц сбросить лишние 5 кг.

  1. Что делать, если не получается самостоятельно? Обратиться к специалисту. С нутрициологом процесс снижения веса будет проходить быстрее и эффективнее.
  2. Если совместить питание с приемом добавок для улучшения процессов пищеварения, результат не заставит себя ждать.

Неужели это так просто? Да, такие результаты получить реально. Но только при соблюдении всех рекомендаций специалиста.

Не стоит назначать себе БАДы самостоятельно, обратитесь к специалисту по питанию.

Раньше врач дала простой рецепт для семейного завтрака, который можно приготовить за 15 минут.

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