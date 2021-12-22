Прощайте, рецидивы: нутрициолог рассказала, как вылечить хронический цистит
Почему цистит атакует? Многие девушки и женщины сталкиваются с проблемой цистита и, что еще хуже, потом не могут избавиться от него годами.
Что делать? Как прервать этот порочный круг постоянного обострения хронического цистита и вылечить его? Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Для начала важно убедиться, что это не кандидоз. Симптомы candida могут быть похожими с бактериальной инфекцией. Антибиотики, которые многие пьют при частых циститах, вызывают кандидоз!
То есть после лечения цистита антибиотиками могла развиться кандида.Человек думает, что это опять цистит и пьет антибиотики. Но это уже кандида – и лечение нужно совершенно другое.
Почему цистит не отступает (фото: pexels.com)
Самая частая причина цистита – это бактерия Escherichia coli. Именно она вызывает хроническое воспаление и рецидивы при малейшем снижении иммунитета: переохлаждение, стресс, бессонница, плохое питание, ОРВИ и т. д.
Как себе помочь нутрицевтиками
- Витамин Е.
- Клюква и брусника (морсы либо капсулы), природные антиоксиданты.
- Прополис.
- Комплексы: канефрон, уролесан (листья мяты, полевой хвощ, сосна, пихта, душица).
- Монолаурин активен против стрептококка.
- Д-манговая препятствует прикреплению бактерий.
- Экстракт семян грейпфрута, натуральный антибиотик.
- Кверцетин.
- Селен.
Не забываем пить много воды, чтобы выводить патогены и процессы их жизнедеятельности!
При создании бактериями биопленок ваш бакпосев мочи будет в норме при явных симптомах инфекционного процесса. Лечение и коррекция должна быть комплексной. Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.
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