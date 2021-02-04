С самого рождения: нутрициолог рассказала, как сохранить здоровыми зубы маленьких детей

Польза и вред завтраков обсуждается диетологами и нутрициологами постоянно. Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем, решила поставить все точки над "і".

Исчерпывающий ответ, так ли полезны завтраки, как все привыкли думать, читайте здесь.

Также Надя - мама двоих детей, на этот раз специалист рассказала, как сохранить зубы малышей здоровыми с самого рождения.

"Когда у нас появился Ноа - и в окружении стало больше друзей с детьми его возраста, я заметила, что у некоторых деток уже в два года зубы либо кривые, либо покрыты темными пятнами. В разговоре родители не казались обеспокоенными этими процессами. Меня это озадачило - и я стала копаться чуть глубже, что привело меня к известному американскому стоматологу доктору Стивену Лину", - рассказала Андреева.

Надя рассказала, что это доктор специализируется на здоровье зубов у детей любого возраста. В разговоре с ним она услышала несколько важных моментов, которые могут значительным образом повлиять на здоровье зубов деток.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Проблема с молочными зубами, в том числе, кариес, встречается достаточно часто. Доктор Лин заметил, что у некоторых детей уже к пяти лет возникает необходимость полного удаления некоторых зубов, так как около пораженных зубов часто образуется инфекция. Само по себе это состояние может привести к большому количеству проблем и не только эстетических:

изменение аппетита,

серьезное изменение микробиома ротовой полости,

нарушениям сна,

инфекциям,

ранней потере зубов,

проблемам с зубами во взрослом возрасте,

проблем с речью и питанием.

Существует теория, что основные проблемы с зубами возникают из-за большого количества сахара в детском рационе. Особенно - от детских смесей, молока или просто избыточного сахара в диете. Конечно, сахар играет важную роль, особенно это касается всех ферментируемых углеводов и прежде всего: лактозы, фруктозы, сахарозы, глюкоза", - продолжила Андреева.

Специалист доктор Лин отметил, что, помимо сахара, есть еще две большие проблемы, которые мы не рассматриваем. Это состояние микробиома ротовой полости и дефицит жирорастворимых витаминов А, D, и особенно К2 и в редких случаях кальция.

Грудное вскармливание

"Дисбаланс микробиома в ротовой полости очень часто возникает при недостаточном грудном вскармливании, если мама не смогла кормить по какой-то причине", - рассказала Андреева.

Рекомендации доктора Ли для малышей после года

- Давать пить из стаканчиков, а не из бутылочек

- При завершении грудного вскармливания давать пить чистую воду, а не молочную замену или соки (особенно, если заканчиваете вскармливание ближе к двум годам)

- Если ребенок был рожден при помощи кесарева сечения или не получал грудное вскармливание, обязательно добавление оральных пробиотиков

Витамина А, D, K2

"Кости в основном состоят из кальция - и эти жирорастворимые витамины как раз доставляют его в костную ткань и помогают построить крепкие зубы. В нашем обществе, где популярны веганские диеты, женщины шарахаются жиров, ... и не используют в рационе жирную рыбу, дефицит этих витаминов - огромный...

Если во время беременности, во время грудного вскармливания, при первом прикорме малыша, первые два года, когда активно растут зубы, в рационе нет продуктов, которые содержат жирорастворимые витамины, А, D, K2, это гарантировано приведет к их дефициту... Если у ребенка заметны потемнения на зубах, чувствительность зубов, он жалуется на что-то, проверьте эти витамины и восполните, если нужно, их дефицит.

Оптимальное питание для здоровых зубов

Это питание, богатое нутриентами. С минимальным количеством круп, фруктов, сахара и, безусловно, без сильно переработанных растительных масел", - рассказала Надя.

Напомним, специалист по питанию дала подробный список, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты - скажите "прощай!" сезонной депрессии.