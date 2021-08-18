Что съесть, чтобы похудеть: диетолог назвала один-единственный продукт для хорошей фигуры
Что съесть, чтобы похудеть? Задача: выбрать продукты,максимально полезные и с минимумом калорий.
Диетолог и нутрициолог Марина Сергеева назвала в своем Instagram один-единственный продукт, который поможет пищеварению и способствует похудению.
Если вы решили, что пора бы скинуть пару лишних кило, замените ваш гарнир, к которому вы привыкли (макароны, картофель) и на котором, скорее всего, набираете вес на кабачок. Да, на кабачок⠀⠀
Прямая угроза здоровью: нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую
Кабачки спешат на помощь! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
- Этот овощ содержит: витамины А, В1, В2, С, РР, а также необходимые организму человека микро- и макроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, медь и марганец, железо, серу, молибден, титан, алюминий, фосфор и натрий.
- Калорийность: 24 ккал
- Белки 0,6 г
- Жиры 0,3 г
- Углеводы 4,6 г
Добавьте кабачки в рацион (фото: pexels.com)
Можно найти в любом магазине: нутрициолог назвала три главных продукта против старения
-
Пищевые волокна и клетчатка, присутствующие в составе продукта, обеспечивают активную помощь в обменных процессах, способствуют выведению ненужных шлаков и токсинов, стимулируют кишечник, спасают от запоров. Что съесть, чтобы быстро сходить в туалет, ответ: добавьте кабачки в рацион.
- Кабачок способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшению отеков и снижению веса. Одним словом, куча пользы - и практически нет калорий!
Раньше нутрициолог рассказала, как легко восстановить селезенку.